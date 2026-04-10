以色列狂炸黎巴嫩 逾200死千人傷 伊朗威脅退出與美國談判

美以伊戰事停火協議，因以色列轟炸黎巴嫩瀕臨崩潰。以色列周三大規模空襲黎巴嫩，稱目標是打擊支持伊朗的真主黨，空襲行動昨日仍持續。黎巴嫩衛生部昨稍早表示，周三空襲造成首都貝魯特和其他地區最少203人死亡、逾1,000人受傷，是戰事開打以來最嚴重死傷的一天。以色列和美國均稱停火協議不包括黎巴嫩，但伊朗和負責斡旋的巴基斯坦則稱明顯包含在內。伊朗昨表示，克制未有反擊以國周三對黎巴嫩的空襲，但威脅若以色列不停止攻擊，將退出與美國的和談。美伊和談料將於周六在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行。伊朗又稱，若以色列不停止攻擊黎巴嫩，霍爾木茲海峽都不會重開。

有報道指，美國總統特朗普在私下和公開促請以色列對黎巴嫩的攻擊克制。惟以色列得悉與伊朗達成停火協議後，周三似乎想作最後一擊，在10分鐘內對黎巴嫩超過100個地點發動空襲。以軍聲稱，轟炸目標為真主黨據點，但於下午的繁忙時間，在沒有預警下數棟在稠密住宅區和商業區的大樓遭擊中，造成平民嚴重傷亡。報道指，貝魯特西部有一棟10層高住宅倒塌。黎巴嫩總統奧恩形容以軍空襲為「屠殺」，法國、英國和意大利等國家亦譴責。外交部發言人毛寧昨在例行記者會回應提問時稱，黎巴嫩主權和安全不應受到侵犯，平民的生命和財產安全必須得到保障。中方呼籲有關方面保持冷靜克制，推動地區局勢降溫。

美媒指，中國介入促成美以伊戰事停火兩星期。白宮周三證實，美方過去數日與中方就伊朗戰事舉行會談。在昨日外交部例行記者會上有記者問及中方可否證實並講述會談內容，以及中方認為停火安排是否包括黎巴嫩。毛寧回答稱，「關於第一個問題，戰事爆發以來，中方同各方保持著溝通，積極勸和阻戰。關於第二個問題，我們希望各方能夠以達成臨時停火安排為契機，通過政治外交途徑化解爭端，平息戰火」。她又提到希望有關方面抓住和平機會，通過對話協商彌合分歧，推動海灣和中東地區早日恢復和平穩定。

伊朗：美國停止侵略 霍爾木茲海峽才重開

伊朗副外長哈提卜扎德向英國廣播公司(BBC)稱，以色列空襲黎巴嫩「嚴重違反」停火協議。至於霍爾木茲海峽問題，他指美國停止侵略，伊朗才會保護船隻安全通過。被問及會否收「過路費」或停止威嚇時，哈提卜扎德稱伊朗希望該海峽「和平」。據悉，自美伊宣布停火後，最少9艘船隻通過霍爾木茲海峽，包括2艘油輪和化學商船。

特朗普稱美軍繼續留守伊朗周邊

美國副總統萬斯將率領美國代表團於周六在伊斯蘭堡與伊朗代表會面，伊朗駐巴基斯坦大使在社交網一度貼文指，伊朗代表團周四晚會抵達伊斯蘭堡準備與美國會談，雙方將基於伊朗提出的10項要求談判。但有關帖文隨後卻刪除，未知是否有變卦。特朗普在社交網發文向伊朗施壓，稱美軍所有艦隻、戰機、部隊、彈藥和武器仍會留守在伊朗周邊，直至「真正協議」落實執行。他警告，若未有遵守協議(雖然可能性不高)，將發動前所未有猛烈攻擊。他重申協議包括伊朗不再擁有核武，以及霍爾木茲海峽重開和安全。