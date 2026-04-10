梅拉尼婭否認與愛潑斯坦有過來往　促撒謊者停止抹黑(有片)

美國第一夫人梅拉尼婭(Melania Trump)罕有在白宮發表講話，否認同已故富商淫媒愛潑斯坦(Jeffrey Epstein)有任何關係及知悉對方的罪行，澄清愛潑斯坦生前沒有把她介紹給現任總統特朗普，自己並不是愛潑斯坦案的受害者，促撒謊者停止抹黑及詆毀。

梅拉尼婭周四(9日)發表措辭嚴厲的聲明，她同愛潑斯坦及前女友馬克斯韋爾(Ghislaine Maxwell)並非朋友，她第一次與愛潑斯坦碰面是在2000年，當時她和丈夫、總統特朗普獲邀參加有愛潑斯坦同場的派對，是因為紐約同佛羅里達州的社交圈重疊，此前從未見過愛潑斯坦，也對他的犯罪行為一無所知，她只曾與馬克斯韋爾有過普通的通信往來，只是禮貌的回覆。