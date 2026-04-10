《權力遊戲》男星不敵漸凍症離世　終年35歲

曾參演知名美劇《冰與火之歌：權力遊戲》(Game of Thrones)的愛爾蘭演員兼編劇Michael Patrick因俗稱「漸凍症」的運動神經元疾病(motor neurone disease)離世，終年35歲。其妻子Naomi Sheehan周三(8日)在社群平台上發布訃聞，表示她與親友們對他的離去感到心碎。

綜合報道，Naomi在社交平台Instagram(IG)上公佈其丈夫的離世消息，她形容丈夫是一位「充滿生命力的紅髮巨人」，面對丈夫的離去，Naomi感性寫下「他的一生過得極其精彩充實，充滿了喜悅、豐沛的精神和那極具感染力的笑聲」。