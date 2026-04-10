女子靈堂告白揭姦情　正宮情婦當場互毆翻棺蓋(有片)

墨西哥一場喪禮近日變成一場捉姦現場，令人則目。一名男子死後，妻子在靈堂弔唁時，意外發現另一女子竟然是丈夫的情人，當堂在棺材旁爆出肢體衝突，瘋狂扭打、互扯頭髮，更差點推倒棺材，引發網民熱議，令網民大罵：「傷害兩個女人，死也夠自私」。

綜合墨西哥媒體於9日報道，在維拉克魯茲一名男子的喪禮上，據指當時正進行守靈儀式，一名女子來到棺材旁傷心低聲說道「親愛的，我會想你的」，這句話被棺材另一側、死者的妻子聽到，她猛然地站起身、質問對方：「你是誰？」詎料對方說是死者交往多年的情人，妻子聞言從驚訝到憤怒，兩人隨即爆發激烈的爭吵，繼而變成肢體衝突。