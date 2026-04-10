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國際
出版：2026-Apr-10 14:15
更新：2026-Apr-10 14:15

女子靈堂告白揭姦情　正宮情婦當場互毆翻棺蓋(有片)

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女子靈堂告白揭姦情，正宮情婦當場互毆翻棺蓋。(IG)

女子靈堂告白揭姦情，正宮情婦當場互毆翻棺蓋。(IG)

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墨西哥一場喪禮近日變成一場捉姦現場，令人則目。一名男子死後，妻子在靈堂弔唁時，意外發現另一女子竟然是丈夫的情人，當堂在棺材旁爆出肢體衝突，瘋狂扭打、互扯頭髮，更差點推倒棺材，引發網民熱議，令網民大罵：「傷害兩個女人，死也夠自私」。

綜合墨西哥媒體於9日報道，在維拉克魯茲一名男子的喪禮上，據指當時正進行守靈儀式，一名女子來到棺材旁傷心低聲說道「親愛的，我會想你的」，這句話被棺材另一側、死者的妻子聽到，她猛然地站起身、質問對方：「你是誰？」詎料對方說是死者交往多年的情人，妻子聞言從驚訝到憤怒，兩人隨即爆發激烈的爭吵，繼而變成肢體衝突。

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兩女子互相推撞，險把整副棺材推倒。(IG) 兩人怒不可遏，打到棺材蓋都被推開、露出遺體。(IG) 兩人怒不可遏，打到棺材蓋都被推開、露出遺體。(IG) 兩人怒不可遏，打到棺材蓋都被推開、露出遺體。(IG)

網民：她們都被玩弄了

網上流傳影片顯示，兩女子互相推撞，險把整副棺材推倒，兩人怒不可遏，打到棺材蓋都被推開、露出遺體，嚇得圍觀者大聲喊叫，隨後有人上前阻止，這場混亂僅持續了幾分鐘，死者的情人最終選擇離開現場，葬禮隨後繼續進行。據指兩名婦人在這場衝突中都受到輕傷，但都沒有報警或就醫。

事件曝光後迅即被瘋傳，點擊量超過15萬，引發網民熱議：「人都走了，太鬧了吧」、「她們差點又害死他1次」、「他一定是受夠了她們倆，寧願一死了之」，亦有人認為：「傷害兩個女人，死也夠自私」、「她們都被玩弄了」、「不值得」、「可以放下他了」、「安心尋找更愛你的人」、「很明顯，死者是上不了天堂了！」

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