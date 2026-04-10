堂堂校董會成員當眾對女學生說「You’re hot」　數千人聯署促辭職(有片)

言行舉止都反映出個人的道德修養。美國田納西州華盛頓縣某學校的一名校區董事成員卻鬧出風波，他在一場公開的會議上，竟然不當地觸碰身邊一名女學生的肩膊，更向對方說出「God, you’re hot」，事件引起公憤，更有數千人聯名請願，要求他辭職。

綜合報道，事發於上周四(2日)在田納西州華盛頓縣校區一場公開會議，當中一名董事會成員Keith Ervin，對身邊一名女學生作出不恰當的行為和言語，公然對該女學生說：「God, you’re hot」，現場有其他與會者輕笑附和。但事件迅速激起公憤，家長和社區成員都認為Keith Ervin的言行不可接受，更有數千人聯名請願，要求他辭職。