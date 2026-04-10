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國際
出版：2026-Apr-10 15:00
更新：2026-Apr-10 15:00

堂堂校董會成員當眾對女學生說「You’re hot」　數千人聯署促辭職(有片)

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堂堂校董會成員當眾對女學生說「You’re hot」，數千人聯名促辭職。(YouTube)

堂堂校董會成員當眾對女學生說「You’re hot」，數千人聯名促辭職。(YouTube)

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言行舉止都反映出個人的道德修養。美國田納西州華盛頓縣某學校的一名校區董事成員卻鬧出風波，他在一場公開的會議上，竟然不當地觸碰身邊一名女學生的肩膊，更向對方說出「God, you’re hot」，事件引起公憤，更有數千人聯名請願，要求他辭職。

綜合報道，事發於上周四(2)在田納西州華盛頓縣校區一場公開會議，當中一名董事會成員Keith Ervin，對身邊一名女學生作出不恰當的行為和言語，公然對該女學生說：「God, you’re hot」，現場有其他與會者輕笑附和。但事件迅速激起公憤，家長和社區成員都認為Keith Ervin的言行不可接受，更有數千人聯名請願，要求他辭職。

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事發於上周四(2日)在田納西州華盛頓縣校區一場公開會議。(YouTube) Keith Ervin挨近身邊一名女學生，搭著其肩膊，公然對該女學生說：「God, you’re hot」。(X) Keith Ervin挨近身邊一名女學生，搭著其肩膊，公然對該女學生說：「God, you’re hot」。(X) Keith Ervin挨近身邊一名女學生，搭著其肩膊，公然對該女學生說：「God, you’re hot」。(X) Keith Ervin在會上辯稱「hot」一詞意指學生狀態極佳，與外貌無關，並強調自己無意冒犯。(X)

辯稱「hot」一詞與外貌無關 強調無意冒犯

董事會就事件於周三(8日)召開緊急會議，Keith Ervin在會上辯稱「hot」一詞意指學生狀態極佳，與外貌無關，並強調自己無意冒犯。但現場聽眾多次怒斥他撒謊，多名校董會成員公開要求其辭職。雖然校董會投票通過對Keith Ervin的正式譴責，但並未作出將其免職的決定，除非對方觸犯法律。根據校區董事會的網站顯示，Keith Ervin2006年當選為第一選區代表，他是一位自營奶農，育有兩個女兒，將於今年8月競逐連任。

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