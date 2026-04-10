美國七旬市長舊愛35歲生日暴斃　一度訂婚去年分手

美國佛羅里達驚傳矚目案件，當地羅德岱堡市（Fort Lauderdale）72歲民主黨市長Dean Trantalis的35歲舊情人Daniel Curran，在4月9日被發現在公寓身亡，當天正好是其35歲生日，案件傳出震驚社會。
美國《紐約郵報》報道，死者於當天上午9時被發現在公寓身亡，目前死因仍待進一步調查，當地檢方與法醫已介入處理。
報道指出，Curran曾與羅德岱堡市長Dean Trantalis拍拖，兩人去年曾短暫訂婚，但關係在2025年秋季破裂。羅德岱堡市長在意外後發表簡短聲明哀悼，「他是一個充滿愛的人，我向他的家人致上最深切的哀悼。或許現在，他所承受的痛苦能夠減輕。願他安息。」
分手後關係急速惡化
報道指出，兩人關係在分手後迅速惡化，市長曾於9月對Curran申請家庭暴力禁制令，指控其行為失控。法院文件顯示，死者生前曾違反禁制令，並在11月1日出現對方住所，發生衝突。
Curran當時被控「情緒失控時丟擲物品、揮舞刀具並試圖強行驅逐市長離開住所」，並將對方拖行約4.5米，造成對方手腕與腿部受傷。市長擁有律師資格，自2018年起擔任羅德岱堡第42任市長，也是該市首名公開同性戀身份的市長。
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