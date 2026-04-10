美國七旬市長舊愛35歲生日暴斃　一度訂婚去年分手

美國佛羅里達驚傳矚目案件，當地羅德岱堡市（Fort Lauderdale）72歲民主黨市長Dean Trantalis的35歲舊情人Daniel Curran，在4月9日被發現在公寓身亡，當天正好是其35歲生日，案件傳出震驚社會。

美國《紐約郵報》報道，死者於當天上午9時被發現在公寓身亡，目前死因仍待進一步調查，當地檢方與法醫已介入處理。

報道指出，Curran曾與羅德岱堡市長Dean Trantalis拍拖，兩人去年曾短暫訂婚，但關係在2025年秋季破裂。羅德岱堡市長在意外後發表簡短聲明哀悼，「他是一個充滿愛的人，我向他的家人致上最深切的哀悼。或許現在，他所承受的痛苦能夠減輕。願他安息。」