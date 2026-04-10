阿提密斯2號料明早降落加州 回大氣層時艙外溫度達2760°C

執行美國太空總署（NASA）阿提密斯2號(Artemis II)任務的太空人正在返回地球，預計在香港時間4月11日上午在加州外海降落。「獵戶座」（Orion）載人太空船已經歷了升空時的極端考驗與往返月球時的輻射威脅，但真正最危險的時刻為「重返大氣層」階段。

根據《CNN》，當太空船以超過音速30倍速度衝入地球大氣層時，空氣分子的劇烈壓縮將使艙外溫度升高至2760°C，這個過程被認為是任何太空任務中最危險的環節。

超音速30倍速度衝入大氣層

阿提密斯2號太空人Victor Glover受訪時坦言，自2023年4月3日獲得任務後，他就一直在思考返回地球的程序。他表示，「我們必須回來。你們已經看到很多數據，但所有的重要內容都將隨我們一起帶回來。還有更多的照片，更多的故事」。