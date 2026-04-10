阿提密斯2號料明早降落加州 回大氣層時艙外溫度達2760°C

執行美國太空總署（NASA）阿提密斯2號(Artemis II)任務的太空人正在返回地球，預計在香港時間4月11日上午在加州外海降落。「獵戶座」（Orion）載人太空船已經歷了升空時的極端考驗與往返月球時的輻射威脅，但真正最危險的時刻為「重返大氣層」階段。
根據《CNN》，當太空船以超過音速30倍速度衝入地球大氣層時，空氣分子的劇烈壓縮將使艙外溫度升高至2760°C，這個過程被認為是任何太空任務中最危險的環節。
超音速30倍速度衝入大氣層
阿提密斯2號太空人Victor Glover受訪時坦言，自2023年4月3日獲得任務後，他就一直在思考返回地球的程序。他表示，「我們必須回來。你們已經看到很多數據，但所有的重要內容都將隨我們一起帶回來。還有更多的照片，更多的故事」。
不過，隔熱罩成為此次任務的關鍵，NASA的任務控制人員也正在密切關注。在2022年的無人試驗任務「阿提密斯1號」完成月球繞行後，任務團隊發現安全返回的太空船隔熱罩出現坑洞和裂紋。
隔熱罩是保護太空船及太空人免受極端溫度傷害的關鍵，若隔熱罩出現受損或裂開，可能導致災難性結果。在此階段沒有任何逃生機制能拯救太空人，一旦隔熱罩失效，整個任務和人員將面臨無法挽回的後果。
「阿提密斯2號」的獵戶座太空船配備的隔熱罩與「阿提密斯1號」所使用的幾乎相同。NASA一再強調，安全是其首要任務，但官員也承認這並非完美無缺。NASA堅稱調整返回地球策略，可以安全地將4名太空人帶回地球。
NASA副署長Amit Kshatriya4月9日在記者會上表示，相信他們已經做足準備，了解隔熱罩以及如何保護太空人，「太空人們將把生命託付在這份信心之上」，但他同時承認風險很高，「獵戶座太空船將以大約每小時25,000英里的速度進入地球大氣層。隔熱罩將承受重返大氣層時的全部衝擊力，過去9日運作的每一個系統，生命維持系統、導航系統、推進系統與通信系統，最後都取決於返回地球時」。
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