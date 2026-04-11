伊朗局勢｜美無人機疑霍爾木茲海峽墜毀　造價逾兩億美元

美國海軍一架MQ-4C「海神」（MQ-4C Triton）無人偵察機於當地時間10日在霍爾木茲海峽上空失聯。該機在執行約3小時的波斯灣及霍爾木茲海峽偵察任務後，疑似正返回位於意大利的基地途中突發緊急狀況，隨即消失於雷達追蹤畫面。目前美方尚未確認該無人機是自行墜毀，抑或遭外力擊落。

突發緊急代碼

根據《NDTV》等報道，飛航追蹤網站「Flightradar24」數據顯示，該無人機在發出「7700」通用緊急代碼後，機身開始轉向伊朗方向，並在短時間內從5萬呎的巡航高度急墜至1萬呎，最終從追蹤畫面中消失。