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國際
出版：2026-Apr-11 09:45
更新：2026-Apr-11 09:45

伊朗局勢｜美無人機疑霍爾木茲海峽墜毀　造價逾兩億美元

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MQ-4C「海神」無人偵察機資料照。（圖／翻攝美國海軍NAVAIR網站）

MQ-4C「海神」無人偵察機資料照。（圖／翻攝美國海軍NAVAIR網站）

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美國海軍一架MQ-4C「海神」（MQ-4C Triton）無人偵察機於當地時間10日在霍爾木茲海峽上空失聯。該機在執行約3小時的波斯灣及霍爾木茲海峽偵察任務後，疑似正返回位於意大利的基地途中突發緊急狀況，隨即消失於雷達追蹤畫面。目前美方尚未確認該無人機是自行墜毀，抑或遭外力擊落。

突發緊急代碼

根據《NDTV》等報道，飛航追蹤網站「Flightradar24」數據顯示，該無人機在發出「7700」通用緊急代碼後，機身開始轉向伊朗方向，並在短時間內從5萬呎的巡航高度急墜至1萬呎，最終從追蹤畫面中消失。

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此次事件發生的時間點備受關注，就在美國與伊朗達成停火協議、伊朗同意重新開放霍爾木茲海峽供船隻通行後不久。

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航程達7400海里

據悉，MQ-4C「海神」造價逾2億美元（約15.7億港元），是美國海軍目前最昂貴的無人機，部署於美國中央司令部負責的波斯灣地區。

與傳統偵察機不同，MQ-4C「海神」專為持續性大範圍海上監視任務設計，可在逾5萬呎的高空持續飛行超過24小時，航程達7,400海里，常作為P-8A「海神式」（P-8A Poseidon）海上巡邏機的高空輔助偵察機。截至2025年，美國海軍共擁有20架該款無人機，並計劃再採購7架。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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