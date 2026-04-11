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國際
出版：2026-Apr-11 10:15
更新：2026-Apr-11 10:15

伊朗局勢｜萬斯赴巴基斯坦與伊方談判　伊斯蘭堡嚴陣以待

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4月10日，巴基斯坦警方在通往塞雷納酒店道路上的一個檢查站執勤。（圖／路透社）

4月10日，巴基斯坦警方在通往塞雷納酒店道路上的一個檢查站執勤。（圖／路透社）

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美國與伊朗的談判將於11日在巴基斯坦首都伊斯蘭堡登場，當地已進入高度警戒。外媒指出，巴國政府正執行一項被部分外交官視為「不可能任務」的行動，即促成美伊的和平協議以穩定全球經濟，同時還要保護各方代表的安全。

根據《路透社》，巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）與總理謝里夫（Shehbaz Sharif）經過數周的外交努力，試圖終止這場可能加劇巴基斯坦西部邊境動盪局勢的戰爭。該國的西部邊境與伊朗和阿富汗接壤，巴基斯坦近期曾與2國爆發軍事交火。

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額外安全部隊已部署到位

伊朗官員已於9日飛抵伊斯蘭堡，美國副總統萬斯領導的美國代表團則預計10日抵達。巴基斯坦在伊斯蘭堡實施了實質上的封鎖措施，為這場高層訪問做準備。一旦華盛頓與德黑蘭11日坐上談判桌，巴方的官員將嘗試引導談判達成持久協議。

當局已加強了塞雷納酒店（Serena Hotel）周圍街道的防禦，2名消息人士透露，談判將在該酒店進行。酒店清空客人並置於政府控制下，通往該地區的道路被封鎖。全市檢查站、路障和巡邏隊大幅增加，額外安全部隊已部署到位。

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4月10日，士兵在伊斯蘭堡的總統府巡邏。（圖／路透社） 萬斯夫婦傳出懷第四胎的喜訊。（圖／路透） Cut 1769159103 2nzsw0I 美國副總統萬斯 萬斯則身在白宮戰情室。(互聯網) 美國副總統萬斯被認為更致力於結束這場中東衝突。（資料照／美聯社） 4月7日，美國副總統萬斯（右）和歐爾班在布達佩斯舉行的友誼日活動上同台。（路透社）

失敗恐被打回原形

大規模安全措施反映出該國的脆弱性，不僅來自國內武裝暴力威脅，也來自任何干擾可能破壞這場微妙外交契機的風險。安全官員表示，這些措施超出了高層訪問的例行安排，還包含強化空域監控，緊急服務部門進入待命狀態。

巴基斯坦扮演的調停角色標誌著外交的驚人逆轉。直到一年前，該國在外交舞台上仍處於邊緣地位。談判成功將大幅提升該國新近確立的國際地位，但失敗則可能削弱其成功的表象，被打回原形。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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