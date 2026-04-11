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國際
出版：2026-Apr-11 10:45
更新：2026-Apr-11 10:45

伊朗局勢｜沙特等索原油裝船計劃　疑為海峽重開提前部署

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霍爾木茲海峽運輸受阻，一艘油輪停在阿曼港口。（圖／路透社）

霍爾木茲海峽運輸受阻，一艘油輪停在阿曼港口。（圖／路透社）

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美國與伊朗宣布達成為期兩周的停火協議，中東能源市場似乎逐漸回溫，《路透社》引述多名消息人士透露，中東產油國已要求亞洲煉油商，提交4、5月原油裝船計劃，為可能恢復通行的霍爾木茲海峽提前準備。

取決於航道是否重啟

報道表示，霍爾木茲海峽（Straitof Hormuz）承載全球約20%的石油與液化天然氣（LNG）運輸，是全球能源供應命脈。

消息指出，沙特阿拉伯石油巨頭「沙特阿美公司」（Saudi Aramco），已要求客戶提交5月裝載計劃，包括從延布（Yanbu）與拉斯坦努拉（Ras Tanura）港口出貨。其中，東岸的拉斯坦努拉港位於波斯灣，須經霍爾木茲海峽運輸，能否恢復運作仍取決於航道是否重啟。

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印韓煉油商亦積極尋船

此前，阿美公司僅允許4月從紅海延布港出口原油，並透過東西管線轉運。除了沙國，科威特石油公司也已針對4月原油提供裝船時程，但實際裝運仍取決於買方是否能順利提貨。上月因油輪無法進入波斯灣，科威特一度宣布「不可抗力」（force majeure）。

此外，伊拉克國營石油銷售機構「SOMO」也要求客戶提交裝船計劃，此前傳出伊朗可能對伊拉克船隻給予通行豁免。在停火消息帶動下，亞洲煉油商與貿易商已開始尋找油輪運輸原油，包括嘉能可（Glencore）及台灣中油（CPC）等企業，已各自租用油輪準備裝載中東原油，印度與南韓煉油商亦積極尋船。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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