美國公布華盛頓「凱旋門」設計圖　紀念立國250周年

美國總統特朗普（Donald Trump）提出的華盛頓拱門計劃，設計方案於周五正式公布。若該計劃獲得批准，這座名為「凱旋拱門」（Triumphal Arch）的建築將徹底改變華盛頓這座充滿紀念碑的城市天際線。
根據特朗普政府提交的詳細設計圖，這座象牙色的拱門以古羅馬的提圖斯凱旋門（Arch of Titus）為藍本，並參考了巴黎的凱旋門（Arc de Triomphe）。拱門頂部設有一座60呎高的雕像，形似自由女神，但增添了天使翅膀，兩側則有24呎高的老鷹雕像。
「自由與正義為所有人」
拱門兩側將刻上美國《效忠誓詞》中的兩句話——「在上帝之下的一個國家」（ONE NATION UNDER GOD）和「自由與正義為所有人」（LIBERTY AND JUSTICE FOR ALL）。此外，設計中還包括四座金色獅子雕像作為裝飾。
這座拱門計劃作為美國建國250周年的紀念性建築，將建於目前一個空置的交通圓環處，該地點位於林肯紀念堂與阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery）入口之間。阿靈頓國家公墓是美國歷史悠久的軍人墓地，自美國獨立戰爭以來，已有約43萬人安葬於此。
「所有拱門中最大的一座」
特朗普早在今年1月就公開表示，他希望這座拱門成為「所有拱門中最大的一座」。若建成，這座250呎高（約76米）的建築將超越約100呎高的林肯紀念堂，亦高於巴黎凱旋門，約為華盛頓紀念碑（555呎）的半高。這將是特朗普政府提出的最高新建築，也是自1943年羅斯福總統（Franklin D. Roosevelt）時期建成傑佛遜紀念堂以來，華盛頓特區內最大的聯邦紀念建築。
然而，該計劃仍需獲得由特朗普挑選成員組成的聯邦藝術委員會（Commission of Fine Arts）批准。即使委員會通過提案，該計劃仍面臨法律挑戰，部分華盛頓地區居民已提起訴訟，試圖阻止。
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