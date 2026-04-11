美國公布華盛頓「凱旋門」設計圖　紀念立國250周年

美國總統特朗普（Donald Trump）提出的華盛頓拱門計劃，設計方案於周五正式公布。若該計劃獲得批准，這座名為「凱旋拱門」（Triumphal Arch）的建築將徹底改變華盛頓這座充滿紀念碑的城市天際線。

根據特朗普政府提交的詳細設計圖，這座象牙色的拱門以古羅馬的提圖斯凱旋門（Arch of Titus）為藍本，並參考了巴黎的凱旋門（Arc de Triomphe）。拱門頂部設有一座60呎高的雕像，形似自由女神，但增添了天使翅膀，兩側則有24呎高的老鷹雕像。

「自由與正義為所有人」

拱門兩側將刻上美國《效忠誓詞》中的兩句話——「在上帝之下的一個國家」（ONE NATION UNDER GOD）和「自由與正義為所有人」（LIBERTY AND JUSTICE FOR ALL）。此外，設計中還包括四座金色獅子雕像作為裝飾。