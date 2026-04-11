阿提密斯2號太空人申以亡妻之名　為月球隕石坑命名

美國國家航空暨太空總署（NASA）阿提密斯2號的四名太空人在執行月球任務返航途中，為兩個月球隕石坑提出命名申請，延續了阿波羅任務時期的傳統。此次命名不僅包含對團隊精神的致敬，更飽含了對摯愛的深沉思念，令地面控制中心的科學家們無不為之動容。 阿提密斯2號指揮官懷斯曼（Reid Wiseman）及其隊員在本周稍早的月球環繞任務中，向NASA提出將兩個月球隕石坑分別命名為「誠信」（Integrity）與「卡羅」（Carroll）。懷斯曼的隊友、加拿大籍太空人漢森（Jeremy Hansen）於周一的月球環繞過程中，代表全體乘組員發出這項請求，當時懷斯曼因情緒激動無法發言。

致敬團隊精神 懷斯曼的妻子卡羅（Carroll Wiseman）曾是新生兒護士，於2020年因癌症辭世。懷斯曼表示，這個舉動成為此次任務中對他個人意義最為重大的時刻。 阿提密斯2號的四名太空人是自1972年阿波羅17號任務以來，首批造訪月球的太空人。此次命名的「卡羅隕石坑」位於月球近側與遠側邊界，直徑約5公里，偶爾可以從地球上看到；而「誠信隕石坑」則完全位於月球背面，直徑稍大。

NASA月球科學家沃特金斯（Ryan Watkins）表示，當聽到這項請求時，地面控制中心一度靜默，現場所有人都感動落淚。 命名申請等待最終批准 懷斯曼透露，這個點子是隊友在發射前的隔離期提出的，他當時就表示贊同，但坦言自己無法親自發言，因為對亡妻的思念讓他無法言語。 此次命名提案將在本週任務結束後正式提交國際天文學聯合會（IAU）審核。IAU代表維努戈帕爾（Ramasamy Venugopal）表示，針對這類簡單的命名申請，通常會在一個月內做出決定。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章