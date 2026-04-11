阿提密斯2號降落太平洋　四名太空人返回地球

4名太空人搭乘阿提密斯二號（Artemis II）任務的獵戶座（Orion）太空艙，於10日在加州南部外海的太平洋濺落，為這趟歷時近10天、超過半世紀以來首次載人繞月飛行任務畫下句點。
濺落時距日落約2小時
此次任務的太空船以「完整號」（Integrity）命名，外型如同水滴糖，在兩組降落傘的緩衝下輕柔落入海面，全程透過NASA網路直播向全球播出，濺落時距日落約2小時。美國太空總署（NASA）與美國海軍回收團隊隨即待命，預計花費約一小時完成太空船固定作業，並協助四名太空人離艙、搭乘直升機前往附近的回收船接受初步醫療檢查。
阿提密斯二號於當地時間4月1日從佛羅里達州卡納維爾角（Cape Canaveral）升空，由NASA巨型太空發射系統（Space Launch System，SLS）火箭送入初始地球軌道後，繼續航向月球遠端執行繞行任務。
破人類半世紀最遠飛行紀錄
飛行全程總距離達694,392英里（約1,117,515公里），包含兩次地球軌道飛行及一次月球近距離繞飛，最遠距地球252,756英里（約406,771公里），超越1970年阿波羅13號（Apollo 13）所創下的約248,000英里紀錄，成為人類有史以來飛行最遠的一次。
返回地球的過程驚心動魄。太空船以13分鐘的時間衝破大氣層，體外部溫度因摩擦熱急升至攝氏約2,760度。在重返大氣層壓力最高峰時，高溫與空氣壓縮形成一層紅熱電離氣體，將太空船完全包覆，導致與地面的無線電通訊中斷數分鐘。直至通訊恢復後，兩組降落傘才展開，太空艙以每小時約25公里的速度緩緩降落海面，緊張氣氛方才解除。
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