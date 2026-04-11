阿提密斯2號降落太平洋　四名太空人返回地球

4名太空人搭乘阿提密斯二號（Artemis II）任務的獵戶座（Orion）太空艙，於10日在加州南部外海的太平洋濺落，為這趟歷時近10天、超過半世紀以來首次載人繞月飛行任務畫下句點。

濺落時距日落約2小時

此次任務的太空船以「完整號」（Integrity）命名，外型如同水滴糖，在兩組降落傘的緩衝下輕柔落入海面，全程透過NASA網路直播向全球播出，濺落時距日落約2小時。美國太空總署（NASA）與美國海軍回收團隊隨即待命，預計花費約一小時完成太空船固定作業，並協助四名太空人離艙、搭乘直升機前往附近的回收船接受初步醫療檢查。