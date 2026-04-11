阿提密斯2號完成奔月任務　特朗普：下一步火星！

阿提密斯2號順利完成奔月任務，4名太空人於11日成功濺落太平洋，全球關注。美國總統特朗普也向他們發文道賀，甚至雄心壯志地表示，下一步就是火星。

阿提密斯2號太空人們按計劃於美國東部時間晚上8點07分，成功濺落在聖地亞哥海岸，結束了為期10 天的繞月往返之旅，這是一次意義重大且充滿風險的旅程，因為他們到達了比歷史上任何人都更遠離地球的距離。

「會再次進行太空飛行」

美國總統特朗普在得知消息後，也在自己的Truth Social上發文，向美國國家航空暨太空總署（NASA）以及阿提密斯2號任務的團隊表示祝賀。