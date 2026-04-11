阿提密斯2號完成奔月任務　特朗普：下一步火星！

阿提密斯2號順利完成奔月任務，4名太空人於11日成功濺落太平洋，全球關注。美國總統特朗普也向他們發文道賀，甚至雄心壯志地表示，下一步就是火星。
阿提密斯2號太空人們按計劃於美國東部時間晚上8點07分，成功濺落在聖地亞哥海岸，結束了為期10 天的繞月往返之旅，這是一次意義重大且充滿風險的旅程，因為他們到達了比歷史上任何人都更遠離地球的距離。
「會再次進行太空飛行」
美國總統特朗普在得知消息後，也在自己的Truth Social上發文，向美國國家航空暨太空總署（NASA）以及阿提密斯2號任務的團隊表示祝賀。
「整個旅程精彩絕倫，着陸完美無瑕，身為美國總統，我感到無比自豪！期待很快在白宮與大家見面。」特朗普還寫道：「我們會再次進行太空飛行，下一步，火星！」
建議將NASA資金削減23%
然而，特朗普政府的2027年預算提案建議將NASA的資金總體削減23%，儘管其中確實包括為阿提密斯計劃增加7.31億美元（約57.3億港元）的撥款。
但該預算必須經眾議院和參議院批准。去年，國會基本上否決了削減科學經費的提議，其中包括對美國國家航空暨太空總署（NASA）的削減。
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