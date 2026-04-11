伊朗局勢｜萬斯：若伊方企圖玩弄美國　美方絕不輕易妥協

美國副總統萬斯（J.D. Vance）於美東時間10日啟程前往巴基斯坦首都伊斯蘭堡，準備參與旨在結束美伊戰爭的關鍵談判。他在出發前警告伊朗，若未以誠意面對談判，美方絕不接受任何「玩弄」與拖延策略。
此次行程是萬斯首次以副總統身分直接參與重大國際外交事務。他在啟程前向媒體表示：「如果伊朗願意真誠談判，我們當然願意伸出友誼之手；但如果他們企圖玩弄我們，美方談判團隊絕不會輕易妥協。」
要求開放霍爾木茲海峽
目前，美伊之間的停火協議正處於極度脆弱的狀態。儘管雙方於7日晚間宣布暫時停火二週，但對停火條件的解讀仍存在明顯分歧。
伊朗堅持，停火前提必須包括以色列停止在黎巴嫩的軍事行動；然而，美國及盟友以色列則表示，該停火協議並不涵蓋黎巴嫩衝突，使以色列在當地的軍事行動持續進行。此外，美國方面也要求伊朗重新開放霍爾木茲海峽。
對全球經濟帶來顯著衝擊
封鎖霍爾木茲海峽的確已對全球經濟帶來顯著衝擊。美國勞工部周五公布數據顯示，3月消費者物價指數（CPI）較去年同期上漲3.3%，其中汽油價格創下近60年來最大單月漲幅之一。特朗普於當日晚間受訪時表示，他對談判結果抱持高度信心，並表示霍爾木茲海峽「無論伊朗是否合作，都將重新開放」。
伊朗方面，國會議長加利巴夫（Mohammad Qalibaf）10日透過社交媒體發表聲明表示，黎巴嫩停火以及解凍遭凍結的伊朗海外資產，是啟動正式談判的必要條件，但未進一步說明細節。
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