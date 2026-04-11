伊朗局勢｜萬斯：若伊方企圖玩弄美國　美方絕不輕易妥協

美國副總統萬斯（J.D. Vance）於美東時間10日啟程前往巴基斯坦首都伊斯蘭堡，準備參與旨在結束美伊戰爭的關鍵談判。他在出發前警告伊朗，若未以誠意面對談判，美方絕不接受任何「玩弄」與拖延策略。

此次行程是萬斯首次以副總統身分直接參與重大國際外交事務。他在啟程前向媒體表示：「如果伊朗願意真誠談判，我們當然願意伸出友誼之手；但如果他們企圖玩弄我們，美方談判團隊絕不會輕易妥協。」

要求開放霍爾木茲海峽

目前，美伊之間的停火協議正處於極度脆弱的狀態。儘管雙方於7日晚間宣布暫時停火二週，但對停火條件的解讀仍存在明顯分歧。