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國際
出版：2026-Apr-11 15:45
更新：2026-Apr-11 15:45

伊朗局勢｜萬斯：若伊方企圖玩弄美國　美方絕不輕易妥協

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美國副總統萬斯啟程前往巴基斯坦。（圖／美聯社）

美國副總統萬斯啟程前往巴基斯坦。（圖／美聯社）

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美國副總統萬斯（J.D. Vance）於美東時間10日啟程前往巴基斯坦首都伊斯蘭堡，準備參與旨在結束美伊戰爭的關鍵談判。他在出發前警告伊朗，若未以誠意面對談判，美方絕不接受任何「玩弄」與拖延策略。

此次行程是萬斯首次以副總統身分直接參與重大國際外交事務。他在啟程前向媒體表示：「如果伊朗願意真誠談判，我們當然願意伸出友誼之手；但如果他們企圖玩弄我們，美方談判團隊絕不會輕易妥協。」

要求開放霍爾木茲海峽

目前，美伊之間的停火協議正處於極度脆弱的狀態。儘管雙方於7日晚間宣布暫時停火二週，但對停火條件的解讀仍存在明顯分歧。

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伊朗堅持，停火前提必須包括以色列停止在黎巴嫩的軍事行動；然而，美國及盟友以色列則表示，該停火協議並不涵蓋黎巴嫩衝突，使以色列在當地的軍事行動持續進行。此外，美國方面也要求伊朗重新開放霍爾木茲海峽。

萬斯夫婦傳出懷第四胎的喜訊。（圖／路透） Cut 1769159103 2nzsw0I 美國副總統萬斯 米蘭冬奧｜萬斯批評谷愛凌代表中國　稱只支持「認同自己是美國人」運動員 萬斯則身在白宮戰情室。(互聯網) 美國副總統萬斯被認為更致力於結束這場中東衝突。（資料照／美聯社） 4月7日，美國副總統萬斯（右）和歐爾班在布達佩斯舉行的友誼日活動上同台。（路透社）

對全球經濟帶來顯著衝擊

封鎖霍爾木茲海峽的確已對全球經濟帶來顯著衝擊。美國勞工部周五公布數據顯示，3月消費者物價指數（CPI）較去年同期上漲3.3%，其中汽油價格創下近60年來最大單月漲幅之一。特朗普於當日晚間受訪時表示，他對談判結果抱持高度信心，並表示霍爾木茲海峽「無論伊朗是否合作，都將重新開放」。

伊朗方面，國會議長加利巴夫（Mohammad Qalibaf）10日透過社交媒體發表聲明表示，黎巴嫩停火以及解凍遭凍結的伊朗海外資產，是啟動正式談判的必要條件，但未進一步說明細節。

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 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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