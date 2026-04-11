俄烏戰爭｜烏方談判代表：兩國談判有進展　不會拖太久

據《彭博新聞》報道，烏克蘭與俄羅斯目前正朝向終戰協議方向推進。烏克蘭總統澤連斯基辦公室主任布達諾夫（Kyrylo Budanov）表示，談判已出現明顯進展，但他拒絕透露在關鍵領土問題上可能達成的妥協會是甚麼樣子。

《路透社》報道，布達諾夫於4月4日接受彭博新聞採訪時指出，各方目前仍維持「最大化」立場，但他相信雙方立場將逐步靠攏。他說：「尚未做出最終決定，但原則上，各方現在都清楚了解可接受的底線，這是巨大的進展。」他並補充：「大家都明白戰爭必須結束，這就是他們在談判的原因，我認為不會拖太久。」