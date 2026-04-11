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國際
出版：2026-Apr-11 17:45
更新：2026-Apr-11 17:45

俄烏戰爭｜烏方談判代表：兩國談判有進展　不會拖太久

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烏克蘭總統澤連斯基辦公室主任布達諾夫。（資料照／《美聯社》）

烏克蘭總統澤連斯基辦公室主任布達諾夫。（資料照／《美聯社》）

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據《彭博新聞》報道，烏克蘭與俄羅斯目前正朝向終戰協議方向推進。烏克蘭總統澤連斯基辦公室主任布達諾夫（Kyrylo Budanov）表示，談判已出現明顯進展，但他拒絕透露在關鍵領土問題上可能達成的妥協會是甚麼樣子。

《路透社》報道，布達諾夫於4月4日接受彭博新聞採訪時指出，各方目前仍維持「最大化」立場，但他相信雙方立場將逐步靠攏。他說：「尚未做出最終決定，但原則上，各方現在都清楚了解可接受的底線，這是巨大的進展。」他並補充：「大家都明白戰爭必須結束，這就是他們在談判的原因，我認為不會拖太久。」

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領土爭議仍是核心難題

布達諾夫今年1月接任澤連斯基辦公室主任一職，此前曾擔任烏克蘭軍事情報首長，目前已成為俄烏談判中烏方的關鍵人物。

在領土問題上，俄羅斯要求烏克蘭撤出其仍控制的頓巴斯（Donbas）部分地區，烏克蘭則拒絕接受此一條件，雙方立場至今僵持。

今年數輪談判迄今唯一具體成果，為戰俘交換。3月最新一次交換中，俄烏雙方各自釋放500名戰俘。烏克蘭官員另表示，在東正教復活節前後，不排除再次進行戰俘交換。

拉里賈尼 Ilya Remeslo認為普京必須下台 金正恩 俄烏戰爭，普京宣布東正教復活節停火32小時，烏方同意。(AP) 俄烏戰爭，普京宣布東正教復活節停火32小時，烏方同意。(AP)

32小時復活節停火

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在停火方面，俄羅斯宣布為期32小時的復活節停火，時間為當地時間周六（11日）下午4時至周日午夜，烏克蘭方面亦表示將對等回應。

澤連斯基則表示，鑑於美國與伊朗在中東達成停火協議，俄烏三方談判代表團的新一輪會議有望近期舉行。他同時警告，春夏兩季對烏克蘭而言將面臨戰場壓力與外交雙重考驗。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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