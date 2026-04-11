伊朗局勢｜伊被指技術落後難尋自家水雷　開放海峽有困難

美國官員近期向《紐約時報》透露，伊朗目前無法全面重啟霍爾木茲海峽，主因在於伊朗軍方無法確認先前布下的所有水雷位置，且缺乏足夠的技術能力進行清除。這項技術性僵局已成為目前在伊斯蘭堡進行的和平談判中，一項極為棘手的變數。
水雷會隨洋流漂移
根據美方官員的消息來源，伊朗上個月在美以對伊戰爭爆發後，派遣小型船隻在霍爾木茲海峽進行「胡亂且零星」的布雷作業。由於當時作業倉促且缺乏精確記錄，加上部分水雷設計會隨洋流漂移，導致伊朗政府現在也無法掌握這些水雷的確切座標。
此前，在特朗普宣布停火並明確要求霍爾木茲海峽必須開放後，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）表明面臨「技術限制」。美方官員告訴《紐約時報》，這項「技術限制」就是指排雷困境。
周邊雷區不明
霍爾木茲海峽身為全球能源命脈，承載了全球約五分之一的石油與液化天然氣（LNG）運輸。自衝突爆發以來，伊朗透過布雷以及無人機、飛彈的威脅，導致該水道航運近乎停擺，全球能源價格也隨之飆漲。雖然伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）曾發布安全航線圖，並對支付通行費的船隻開放狹窄通道，但因周邊雷區不明，航行仍高度受限。
目前，美國總統特朗普已將「完全、立即且安全開放海峽」列為停火協議的首要條件。然而，即便擁有先進軍事系統的美軍，在面對此類散布的小型水雷時，也須仰賴專門的濱海戰鬥艦進行緩慢清掃。而缺乏自動化排雷設備的伊朗，顯然無法在短期內履行承諾，這讓國際社會對全球油價回穩的預期增添了更多不確定性。
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