伊朗局勢｜伊被指技術落後難尋自家水雷　開放海峽有困難

美國官員近期向《紐約時報》透露，伊朗目前無法全面重啟霍爾木茲海峽，主因在於伊朗軍方無法確認先前布下的所有水雷位置，且缺乏足夠的技術能力進行清除。這項技術性僵局已成為目前在伊斯蘭堡進行的和平談判中，一項極為棘手的變數。

水雷會隨洋流漂移

根據美方官員的消息來源，伊朗上個月在美以對伊戰爭爆發後，派遣小型船隻在霍爾木茲海峽進行「胡亂且零星」的布雷作業。由於當時作業倉促且缺乏精確記錄，加上部分水雷設計會隨洋流漂移，導致伊朗政府現在也無法掌握這些水雷的確切座標。