伊朗局勢｜美媒：伊仍擁以千計導彈　與特朗普說法有落差

美國總統特朗普10日在社交平台發文宣稱，伊朗除了利用霍爾木茲海峽對全世界短期敲詐外，「根本沒有任何籌碼」；然而，熟悉美國情報評估的美方官員透露，伊朗軍火庫中仍存有數千枚彈道飛彈（導彈），且部分發射器可從地下設施中挖出重新投入使用。 美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）本周向媒體表示，伊朗飛彈計劃已「在功能上被摧毀」，相關武器與發射器「耗盡、毀壞，幾乎完全失效」。但據《華爾街日報》報道，美國情報報告所呈現的情況顯示，伊朗具備重整部分飛彈部隊的能力。

發射量壓制至約10至15枚 美方官員指出，雖然超過半數的伊朗飛彈發射器已遭摧毀、受損或困於地下，但許多倖存的發射器仍可修復，或從地下設施中重新挖掘啟用。 以色列官員評估，伊朗戰前約擁有2,500枚中程彈道飛彈，目前仍保有逾1,000枚，其餘已在衝突中發射或遭摧毀；約三分之二的飛彈發射器在戰爭期間已失去戰力，但其中部分僅為困於地下，未來仍可能被重新啟用。以方並指出，雖無法將伊朗飛彈發射能力降為零，但已成功將其日發射量壓制至約10至15枚，較戰爭初期每天數十枚的規模明顯下降。

可能向俄羅斯採購 在無人機方面，美方評估伊朗現有單向攻擊型無人機數量已降至戰前的50%以下，主因為戰場大量消耗，加上德黑蘭武器生產設施遭美國與以色列攻擊受損。不過，美方官員警告，伊朗政權可能透過向俄羅斯採購取得類似系統，用以對付鄰國。此外，伊朗仍保有少量巡弋飛彈，一旦談判破裂，可用於攻擊波斯灣船隻或試圖奪取島嶼的美軍。 前美國中央情報局（CIA）分析師、現任中東研究所（Middle East Institute）政策副總裁波拉克（Kenneth Pollack）表示，伊朗「已展現出非凡的創新和快速重整部隊的能力，除了以色列人，他們是比大多數中東軍隊都更難對付的對手」。