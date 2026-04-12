伊朗局勢｜美媒稱中國擬供應防空導彈援伊　中方否認

根據美國情報機構的最新評估，中國正準備在未來幾周內向伊朗交付新型空防系統，同時凸顯伊朗可能正利用停火機會，在關鍵外國夥伴協助下補充部分武器系統。

據《CNN》報道，知情人士透露，中國準備轉移的系統為肩射式防空導彈系統，稱為MANPADs，北京當局正試圖透過第三國轉運這批武器，以掩蓋真正來源。這些系統在為期5周的美伊戰爭期間對低飛的美軍飛機構成了不對稱威脅，若停火協議破裂，將再次成為威脅。

透過第三國轉運

此舉將被視為挑釁，因為北京曾聲稱協助促成本周早些時候暫停美伊戰爭的脆弱停火協議。美國總統川普（Donald Trump）計劃下月初訪問中國，與國家主席習近平進行會談。