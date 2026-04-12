伊朗局勢｜美媒稱中國擬供應防空導彈援伊　中方否認

根據美國情報機構的最新評估，中國正準備在未來幾周內向伊朗交付新型空防系統，同時凸顯伊朗可能正利用停火機會，在關鍵外國夥伴協助下補充部分武器系統。
據《CNN》報道，知情人士透露，中國準備轉移的系統為肩射式防空導彈系統，稱為MANPADs，北京當局正試圖透過第三國轉運這批武器，以掩蓋真正來源。這些系統在為期5周的美伊戰爭期間對低飛的美軍飛機構成了不對稱威脅，若停火協議破裂，將再次成為威脅。
透過第三國轉運
此舉將被視為挑釁，因為北京曾聲稱協助促成本周早些時候暫停美伊戰爭的脆弱停火協議。美國總統川普（Donald Trump）計劃下月初訪問中國，與國家主席習近平進行會談。
向伊朗運送MANPADs將標誌着中國對該國的支持升級，自美國和以色列於二月展開聯合軍事行動以來，中國企業持續向伊朗出售被制裁的雙用途技術，使伊朗能夠持續建造武器並增強其導航系統。
對此，中國駐美國大使館發言人表示：「中國從未向任何衝突方提供武器，該訊息不實。」他強調，中國作為一個負責任的大國，始終履行其國際義務，並呼籲美方停止無根據的指控及惡意聯繫，並希望相關各方能夠更多地促進局勢緩和。
主張空防系統是防禦性質
在本周早些時候，大使館發言人告訴《CNN》，自美以伊戰爭開始以來，中方一直在努力促成停火並結束衝突。
特朗普在日前新聞發布會上提到，上周在伊朗被擊落的F-15戰鬥機是被一枚「手持肩射導彈」擊中，而伊朗則表示使用了一種「新型」空防系統來擊落該飛機，但未提供更多細節，目前尚不清楚該系統是否為「中國製造」。消息來源指出，中國可以主張空防系統是防禦性質，而非攻擊性質，這樣可以將其支持與俄羅斯的支援區分開來。
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