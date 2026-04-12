蘇丹內戰｜無人機襲婚禮殺至少30人　聯合國籲遵人道法

綜合外電報道，蘇丹內戰延續將近3年，軍方與準軍事組織持續用無人機互相攻擊，戰火屢屢波及手無寸鐵的平民。蘇丹庫圖姆鎮一對新人8日正舉行婚禮，沒想到遭遇無人機來襲，導致現場超過30位賓客罹難，當中包含不少婦孺。

非洲蘇丹北達爾富爾州（North Darfur）的庫圖姆鎮（Kutum）發生無人機轟炸事件，事發地點當時正在舉辦婚禮，沒想到突發噩耗，現場至少30人慘死，驚動聯合國緊急發聲。

「令人髮指的罪行」

目前還沒有組織承認發動攻擊事件，當地人權團體「緊急律師」（Emergency Lawyers）抨擊，此案簡直是一場「令人髮指的罪行」，聯合國發言人杜亞里克（Stephane Dujarric）也強調，各方應該遵守國際人道法，不可對平民發動攻擊。

根據聯合國難民署統計，這場內戰已經造成1,530萬人不得不離開家園，無人機技術的進步也讓大大增加平民的生存風險，2023年4月開戰至今，光是2026年1月至3月中旬，整個蘇丹已有超過500位平民死於無人機的攻勢，連醫院都無法倖免，東達爾富爾州的阿戴恩教學醫院（Al Deain Teaching Hospital）有70人遭炸死，不得不停業。