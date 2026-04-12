高市早苗接見英國傳奇搖滾樂隊　當場表白「你是我的神」

日本首相高市早苗於當地時間10日在東京接見英國傳奇搖滾樂團「深紫」（Deep Purple） ，難掩興奮之情，當場切換成「迷妹模式」，向團員坦言自己從小學時期便開始聆聽他們的音樂，並對鼓手佩斯告白：「你是我的神。」

身為資深重金屬樂迷的高市早苗，在東京首相官邸會見樂團成員時，面帶笑容地遞上一對親筆簽名的日本製鼓棒，展現對偶像的高度敬意。

自小學時期已是粉絲

她興奮表示：「我簡直不敢相信深紫樂團真的來了。」並透過翻譯向樂團成員致意說：「我非常敬佩你們一路以來持續書寫搖滾歷史，同時不斷迎接新挑戰，至今仍創作出如此迷人的音樂。」