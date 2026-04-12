高市早苗接見英國傳奇搖滾樂隊　當場表白「你是我的神」

日本首相高市早苗於當地時間10日在東京接見英國傳奇搖滾樂團「深紫」（Deep Purple） ，難掩興奮之情，當場切換成「迷妹模式」，向團員坦言自己從小學時期便開始聆聽他們的音樂，並對鼓手佩斯告白：「你是我的神。」
身為資深重金屬樂迷的高市早苗，在東京首相官邸會見樂團成員時，面帶笑容地遞上一對親筆簽名的日本製鼓棒，展現對偶像的高度敬意。
自小學時期已是粉絲
她興奮表示：「我簡直不敢相信深紫樂團真的來了。」並透過翻譯向樂團成員致意說：「我非常敬佩你們一路以來持續書寫搖滾歷史，同時不斷迎接新挑戰，至今仍創作出如此迷人的音樂。」
高市早苗更透露，自己自小學時期便成為深紫樂團粉絲，當年甚至親自購買了樂團經典專輯 《Machine Head》。她自己也曾參與樂團演出，早年擔任鍵盤手，並在大學時期開始學習打鼓，成為熱衷演奏的音樂愛好者。
「額外的驚喜獎勵」
據悉，由於她在激烈演奏時經常打斷鼓棒，因此平時習慣隨身攜帶多副鼓棒，此次也特別將簽名鼓棒贈送給樂團成員，作為粉絲與音樂人的特別交流。此次「深紫」重返日本巡迴演出，別具意義。
日本正是樂團於1972年錄製經典現場專輯《Made in Japan》的地方，該專輯至今仍被譽為搖滾史上最偉大的現場專輯之一。鼓手佩斯（Ian Paice）也表示，每次來到日本都令人感到愉快，而這次與日本首相的會面更是一次「額外的驚喜獎勵」。
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