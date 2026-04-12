南韓水產加工廠火災釀兩消防員死　李在明下令徹查

南韓一間水產加工廠的倉庫發生大火，2名消防員不幸殉職。（示意圖／PIXABAY）

根據南韓聯合通訊社報道，當地時間12日上午8時25分，完島郡一家水產加工業者的冷凍倉庫傳出火警，當地消防單位接獲通報後立即出動。消防隊於8時31分抵達現場，並在9時啟動第一級應變機制。南韓總統李在明、國務總理金民錫在得知消息後，均指示相關單位全力投入救援行動，並動員一切可用人力與設備。

南韓全羅南道一處水產加工廠冷凍倉庫12日發生大火，2名前往救火的消防員在濃煙中受困殉職，總統李在明已下令全力調查事故原因。

消防當局在確認失蹤隊員的位置資訊後，於10時02分找到了完島消防署所屬的44歲消防隊長，但已無生命跡象。之後在11時23分，救援人員又發現了來自海南消防署地區隊的30歲消防員，同樣已經身亡。

疑使用噴燈引發

此次火災中，一名水產業者的工作人員也因吸入濃煙被送往醫院，但生命無虞。消防當局共出動115名人員及39輛消防車，並於11時26分控制住火勢。

初步調查顯示，火災可能是在冷凍倉庫內部進行油漆去除作業時，使用噴燈引發的。警方與消防當局表示，將對火災原因及消防員死亡經過進行全面調查。

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