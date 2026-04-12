伊朗局勢｜教宗促停戰　批某些成人炫耀恐怖與不人道

教宗良十四世（Pope Leo XIV）於11日在聖彼得大教堂和平祈禱會上，針對伊朗戰爭發表迄今最強烈的譴責，看似多次暗指美國總統特朗普（Donald Trump）。教宗以意大利語表示：「自我與金錢的崇拜必須終止！武力展示必須終止！戰爭必須終止！真正的力量體現在服務生命中。」
教宗在祈禱會上雖未直接點名特朗普，但他提到：「我收到許多來自衝突地區兒童的信件，閱讀這些信件，人們能夠透過天真無邪的真相，感受到某些成人自豪地炫耀恐怖與不人道。讓我們聆聽孩子們的聲音！」
「坐上對話與調解的桌子」
與此同時，特朗普當天在真實社交（Truth Social）平台上發文誇耀美國對伊朗軍事行動的成果：「美國已完全摧毀伊朗軍隊，包括他們的海軍、空軍以及其他一切。他們的領導層已死亡！」
良十四世在周六的講話中強調：「當然，國家領導人肩負著重大責任。我們向他們呼喊：停止！現在是和平的時刻！坐上對話與調解的桌子，而非計劃軍備和商討死亡的桌子！」
天主教徒24年支持特朗普
對此，白宮發言人凱利（Anna Kelly）向哥倫比亞廣播公司（CBS）表示：「特朗普總統的所有外交政策行動都使世界變得更安全、更穩定、更繁榮。美國天主教徒在2024年大力支持特朗普總統，而總統政府與梵蒂岡保持積極關係，這種關係在副總統萬斯去年參加教宗良十四世的就職彌撒時得到了加強。」
凱利還補充說：「總統比他的任何前任都做得更多，挽救生命並解決全球衝突。在完成對伊朗的軍事目標後，他希望正在討論的協議能夠為中東帶來持久和平。」
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