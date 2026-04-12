伊朗局勢｜教宗促停戰　批某些成人炫耀恐怖與不人道

教宗良十四世（Pope Leo XIV）於11日在聖彼得大教堂和平祈禱會上，針對伊朗戰爭發表迄今最強烈的譴責，看似多次暗指美國總統特朗普（Donald Trump）。教宗以意大利語表示：「自我與金錢的崇拜必須終止！武力展示必須終止！戰爭必須終止！真正的力量體現在服務生命中。」

教宗在祈禱會上雖未直接點名特朗普，但他提到：「我收到許多來自衝突地區兒童的信件，閱讀這些信件，人們能夠透過天真無邪的真相，感受到某些成人自豪地炫耀恐怖與不人道。讓我們聆聽孩子們的聲音！」