法國9歲童遭父鎖車內一年半　營養不良住垃圾堆

法國當局近日逮捕了一名男子及其伴侶，因為他們的9歲兒子被發現自2024年以來一直被鎖在一輛廂型車內。警方表示，這名男孩在鄰居報告聽見「孩子的聲音」後被發現，當時他在車內的垃圾堆中赤裸地蜷縮着。

男孩無法行走

根據檢察官海茲（Nicolas Heitz）的說法，警方接獲報案後，前往位於法國哈根巴赫（Hagenbach）的一個村莊，該村靠近瑞士和德國邊界。警方發現男孩營養不良，因為他被迫坐在車內已有至少一年半，無法行走。

這名43歲的父親在接受警方詢問時表示，他將兒子鎖在車內是為了阻止伴侶將他送往精神治療機構。據悉，該男子與37歲的伴侶一同居住在村莊的公寓內，還有男孩的12歲姐姐和10歲同父異母的妹妹。