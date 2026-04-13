法國9歲童遭父鎖車內一年半　營養不良住垃圾堆

法國當局近日逮捕了一名男子及其伴侶，因為他們的9歲兒子被發現自2024年以來一直被鎖在一輛廂型車內。警方表示，這名男孩在鄰居報告聽見「孩子的聲音」後被發現，當時他在車內的垃圾堆中赤裸地蜷縮着。
男孩無法行走
根據檢察官海茲（Nicolas Heitz）的說法，警方接獲報案後，前往位於法國哈根巴赫（Hagenbach）的一個村莊，該村靠近瑞士和德國邊界。警方發現男孩營養不良，因為他被迫坐在車內已有至少一年半，無法行走。
這名43歲的父親在接受警方詢問時表示，他將兒子鎖在車內是為了阻止伴侶將他送往精神治療機構。據悉，該男子與37歲的伴侶一同居住在村莊的公寓內，還有男孩的12歲姐姐和10歲同父異母的妹妹。
將排泄物放在垃圾袋
男孩告訴警方，他的父親每天會給他送食物和水，但自2024年11月以來，他就再也沒有洗澡。他還表示自己只能在塑膠瓶裡小便，並將排泄物放在垃圾袋中。
雖然男孩並無精神疾病的紀錄，但老師們被告知他已轉學，而鄰居則認為他已被送往精神醫療機構。父親因囚禁兒子及剝奪其食物和醫療照護而被逮捕，伴侶則因未能協助受虐兒童而被控，但在逮捕後獲釋。目前，三名孩子已被安置於臨時照護中。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章