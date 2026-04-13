美國Coachella音樂節燈具掉落　觀眾「頭部被劃開」

一名目擊者向媒體描述了當時的驚悚場景。他與朋友站在後方數排位置，親眼目睹前方一名女性遭墜落設備擊中：「她的頭部被劃開，燈具上全是血，地上也都是血。」事發當時，現場觀眾迅速揮舞手機燈光，試圖引起醫護人員注意。

美國知名音樂節科切拉（Coachella）現場發生驚人意外，一名女性觀眾遭重型設備砸傷頭部。當地時間10日晚間8時許，在Do LaB舞台區，一個沉重的燈光設備從高處墜落，砸中至少一名女性觀眾的頭部，造成嚴重流血事件，現場頓時陷入恐慌。

根據目擊者的說法，3名現場人士立即將受傷女子抬起，迅速穿過人群尋求醫療協助。事故發生後，有人嘗試移動該設備，但發現單人無法搬動，因為實在太重。

強風席捲整個場地

據《紐約郵報》報道，天氣狀況可能是導致此次意外的因素之一。當天強風席捲整個音樂節場地，造成多處活動受到影響。惡劣天氣已迫使部份演出計畫變更，電子音樂藝人Anyma取消了原定深夜的表演，營地區域也有帳篷被強風吹走的報道。

此次意外發生於DJ John Summit在Do LaB舞台的表演期間，Do LaB舞台是科切拉音樂節中以其獨特的設計和電子音樂表演而聞名的舞台之一。目前尚未有官方聲明說明受傷女性的最新狀況，以及事故的具體原因調查結果。