闖紐約消防局偷着制服熱舞　網紅捱批後稱：唔知道犯規

美國紐約市消防局爆發紀律爭議，兩名網紅模特兒闖入消防局拍攝影片，不僅穿上消防員裝備、爬上消防車，還在現場熱舞並上傳社交平台，引發外界撻伐。

「這讓整個部門蒙羞」

美國《紐約郵報》報道，這起事件發生於格林威治村（Greenwich Village）一處消防分隊，影片中，網紅崔西（Dana Treacy）與友人進入消防局後，直接穿上消防員裝備，在消防車上隨着歌曲熱舞，甚至高喊：「你可能不知道，其實可以走進消防局參觀、試穿制服！」

相關影片迅速在社交平台爆紅，累積數萬按讚，但也引來大量批評，內部人士指出，此舉已違反消防局規範，並直言：「這讓整個部門蒙羞。」該消防分隊因曾參與911恐怖攻擊救援行動，被譽為「格林威治村的驕傲」，如今卻因類似事件捲入爭議。