伊朗局勢｜特朗普面臨抉擇：戰事升級或繼續談判

美國副總統萬斯率領特使威特科夫及總統特朗普女婿庫什納與伊朗就結束戰事談判，伊朗代表團成員包括議會議長卡利巴夫和外長阿拉格齊。雙方周六(11日)於巴基斯坦首都伊斯蘭堡會晤，通宵談判21小時最終無果，空手而回。英國廣播公司(BBC)分析指，特朗普目前面臨的抉擇是戰事升級抑或繼續談判。
美伊談判｜霍爾木茲海峽議題僵持不下 10年前達成核協議談了18個月
萬斯臨離開伊斯蘭堡前召開簡短的記者會，稱會談有好消息也有壞消息。好消息是雙方有深入的討論，壞消息是他們未能達成協議，萬斯指這對伊朗來說是壞消息。他稱伊朗選擇不接受美國提出的條件，而伊朗也有其「紅線」。雖然軍事力量遭美以空襲大為破壞，但伊朗仍然有能力並且想繼續戰鬥，他們以強硬姿態前往伊斯蘭堡談判，因伊朗手持重要籌碼，特別是霍爾木茲海峽的控制權。伊朗傳媒稱，美伊代表團在很多方面達成共識，惟霍爾木茲海峽和伊朗核計劃仍是雙方分歧主因。美伊對上一次於10年前達成核協議時，雙方歷時18個月談判才取得突破。
美伊談判｜特朗普：不一定要達成協議
萬斯在記者會上指，美方須要伊朗一個肯定承諾，保證不會尋求獲得核武，也不會尋求工具助他們快速製成核武，這是特朗普的核心目標，亦是美方想透過這次會談達成。萬斯在記者會上並無提及霍爾木茲海峽的重開，他又指在會談期間曾多達12次與特朗普通話。在談判還持續時，特朗普於周六(11日)稱，不一定要達成協議，「我們正在談判，無論是否達成協議對我來說沒有分別，因我們已勝利」。路透社引述巴基斯坦一名消息人士稱，會談期間雙方的氣氛不時轉變，時而熾熱時而冷靜下來。
在會談開始前，一名伊朗高層人士向路透社表示，美國同意解凍伊朗於卡塔爾和其他外國銀行遭凍結的資產。但一名美國官員卻否認。伊朗同時亦想在霍爾木茲海峽收取過路費。雖然美伊在談判上現分歧，但船隻追蹤數據顯示，周六有3艘載滿石油的超級油輪成功通過霍爾木茲海峽，現時仍有數百油輪滯留在波斯灣，等待在美以伊兩星期停火期間通過該海峽。雖然特朗普攻伊的目標已改變，但開放霍爾木茲海峽，以及阻止伊朗濃縮鈾計劃杜絕其擁有核彈仍是他最低目標。