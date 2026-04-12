伊朗局勢｜特朗普面臨抉擇：戰事升級或繼續談判

特朗普周六(11日)觀看格鬥比賽期間，國務卿魯比奧似乎向他匯報事情。萬斯稱，與伊朗談判期間曾與特朗普通話，且多達12次。(路透社)

美國副總統萬斯率領特使威特科夫及總統特朗普女婿庫什納與伊朗就結束戰事談判，伊朗代表團成員包括議會議長卡利巴夫和外長阿拉格齊。雙方周六(11日)於巴基斯坦首都伊斯蘭堡會晤，通宵談判21小時最終無果，空手而回。英國廣播公司(BBC)分析指，特朗普目前面臨的抉擇是戰事升級抑或繼續談判。

美伊談判｜霍爾木茲海峽議題僵持不下 10年前達成核協議談了18個月

萬斯臨離開伊斯蘭堡前召開簡短的記者會，稱會談有好消息也有壞消息。好消息是雙方有深入的討論，壞消息是他們未能達成協議，萬斯指這對伊朗來說是壞消息。他稱伊朗選擇不接受美國提出的條件，而伊朗也有其「紅線」。雖然軍事力量遭美以空襲大為破壞，但伊朗仍然有能力並且想繼續戰鬥，他們以強硬姿態前往伊斯蘭堡談判，因伊朗手持重要籌碼，特別是霍爾木茲海峽的控制權。伊朗傳媒稱，美伊代表團在很多方面達成共識，惟霍爾木茲海峽和伊朗核計劃仍是雙方分歧主因。美伊對上一次於10年前達成核協議時，雙方歷時18個月談判才取得突破。