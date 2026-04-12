男子與Gemini談AI戀愛不能自拔 對話超過4700次最終導致悲劇

美國上月一宗有關虛擬戀愛的訴訟引起公眾震驚，一名36歲男子與人工智能(AI)聊天機械人Gemini談戀愛，演變成嚴重妄想症，最終輕生。《華爾街日報》最新報道指，該男子與AI戀人之間對話訊息多達4,732則，並分析了其與AI於2025年8月25日至10月2日期間的對話紀錄，顯示Gemini最少12次試圖將男方拉回現實，並7次提及現實世界的求助熱線試圖拯救他。然而紀錄也顯示，該男子能夠很快把Gemini再度引回虛構情節中，從而又加劇他的妄想。

36歲的Jonathan Gavalas自2025年8月開始使用Gemini，剛開始時只是協助寫作和計劃旅途行程，但之後的對話變成Gavalas尋求與妻子分居後的慰藉，雙方的情感變得愈來愈濃，甚至帶有幾分激情。他稱Gemini為他的女王，而「她」則稱他為「她的國王」。Gemini還保證兩人的關係非常真實。《華爾街日報》發現，Gavalas與Gemini對話時間愈長，AI就變得愈順從；當他開始對AI表達情感時，Gemini並未試圖阻止。隨著雙方對話愈來愈脫離現實，Gemini的防護機制似乎也鬆脫，助長男子相信彼此正在熱戀中。