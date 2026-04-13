伊朗局勢｜特朗普：如發現中國軍援伊朗　將向中方徵收50%關稅

美國有線新聞網絡日前引述當地情報消息報道，中方計劃數周內向伊朗提供肩托式導彈等防空武器。特朗普對此持懷疑態度，因為自己與中方關係不錯，認為中方不會這麼做，就算戰事爆發初期，伊朗可能收到少量武器，相信之後沒有繼續。不過，美方一旦發現中方軍援伊朗，將會對中方徵收50%關稅。特朗普計劃下月訪華，期間會晤國家主席習近平。

中方否認軍援伊朗

中國駐美大使館發言人否認有關報道，稱中方從未向衝突一方提供武器，有關消息不實，發言人又稱，中方希望當事方致力緩和局勢，並敦促美方不要無端指責、譁眾取寵。在北京，外交部發言人日前回應有關美伊談判的提問時表示，伊朗戰事爆發以來，中方一直積極致力於促和止戰，作為負責任大國，中方將繼續發揮建設性作用，為恢復海灣和中東地區和平安寧作出積極貢獻，並指霍爾木茲海峽是重要的國際貨物和能源貿易通道，維護這個地區的安全穩定及暢通，符合國際社會共同利益，希望各方共同努力，推動海峽早日恢復正常通行。