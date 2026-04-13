伊朗局勢｜特朗普：料油價續升　到11月中期選舉都高企

美國總統特朗普13日罕見承認，受到對伊朗軍事行動影響，美國的油價可能到11月中期選舉，都會「維持高價」，甚至進一步攀升，引發市場與政壇高度關注。
《路透社》報道，特朗普（Donald Trump）接受美國《霍士新聞》節目訪問時表示，對於秋季油價是否下降，他坦言：「可能會（維持不變），或差不多，或甚至再高一點，但應該大致維持在目前水平。」
創下近一年新高
根據能源追蹤機構「GasBuddy」 數據顯示，美國4月汽油均價已連續多日突破每加侖4美元，相較2月仍低於3美元的水準，漲幅明顯，並創下近一年新高。
此外，同日稍早，特朗普宣布將封鎖霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz），攔截任何向伊朗支付通行費的船隻，他強硬表示：「任何支付非法通行費的船隻，都不會在公海上安全通行。」
拖累特朗普支持度
民調顯示，戰爭與高油價已拖累特朗普支持度，創下其第二任期新低，共和黨內部憂心，若情勢未改善，恐在期中選舉失去國會控制權。民主黨參議員華納（Mark Warner）質疑封鎖策略成效：「我不明白封鎖海峽如何迫使伊朗重新開放航道。」
共和黨參議員詹森（Ron Johnson）也坦言，對伊朗的戰略目標恐需長時間才能達成：「這將是一項長期工程，我從未認為這會很容易。」
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