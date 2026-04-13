伊朗局勢｜特朗普：料油價續升　到11月中期選舉都高企

美國總統特朗普13日罕見承認，受到對伊朗軍事行動影響，美國的油價可能到11月中期選舉，都會「維持高價」，甚至進一步攀升，引發市場與政壇高度關注。

《路透社》報道，特朗普（Donald Trump）接受美國《霍士新聞》節目訪問時表示，對於秋季油價是否下降，他坦言：「可能會（維持不變），或差不多，或甚至再高一點，但應該大致維持在目前水平。」

創下近一年新高

根據能源追蹤機構「GasBuddy」 數據顯示，美國4月汽油均價已連續多日突破每加侖4美元，相較2月仍低於3美元的水準，漲幅明顯，並創下近一年新高。