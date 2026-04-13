日本地下女團QunQun活動無人捧場　冷清畫面成網上熱話

發跡於日本福岡的地下偶像團體QunQun，其官方X平台於近日揭露一張照片，團體辦活動「0人到場」，令人心酸的景象曝光後引發熱議。

累積逾125萬次瀏覽紀錄

地下偶像團體QunQun在熊本舉辦「特典會」時，五名成員皆換上五彩繽紛的鮮豔表演服裝，儘管誠意十足，但現場卻除了工作人員外空無一人。五人無奈雙手交疊、低頭站在簽名桌前乾等的冷清畫面被上傳網絡後，原本追蹤者僅6,000人的帳號，竟意外累積超過125萬次的瀏覽紀錄。

即便面臨「零人到場」的尷尬局面，QunQun成員們仍展現出韌性，並於12日繼續在熊本完成第二場特典會。她們隨後透過社交媒體向大眾傳達心聲，強調往後會更加精進與努力，衷心期盼未來不會再重演這種寂寞的場面。對於突發事件，不少網友紛紛留言加油打氣，希望能鼓勵這些女孩不要輕言放棄，並指出偶像的人氣是需要長時間逐步累積的。