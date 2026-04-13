日本地下女團QunQun活動無人捧場　冷清畫面成網上熱話

發跡於日本福岡的地下偶像團體QunQun，其官方X平台於近日揭露一張照片，團體辦活動「0人到場」，令人心酸的景象曝光後引發熱議。
累積逾125萬次瀏覽紀錄
地下偶像團體QunQun在熊本舉辦「特典會」時，五名成員皆換上五彩繽紛的鮮豔表演服裝，儘管誠意十足，但現場卻除了工作人員外空無一人。五人無奈雙手交疊、低頭站在簽名桌前乾等的冷清畫面被上傳網絡後，原本追蹤者僅6,000人的帳號，竟意外累積超過125萬次的瀏覽紀錄。
即便面臨「零人到場」的尷尬局面，QunQun成員們仍展現出韌性，並於12日繼續在熊本完成第二場特典會。她們隨後透過社交媒體向大眾傳達心聲，強調往後會更加精進與努力，衷心期盼未來不會再重演這種寂寞的場面。對於突發事件，不少網友紛紛留言加油打氣，希望能鼓勵這些女孩不要輕言放棄，並指出偶像的人氣是需要長時間逐步累積的。
被質疑是在操作話題
輿論對於此現象看法兩極，部分粉絲引用過去案例來勉勵成員，提到即便如知名團體SKE48的人氣成員相川暖花（Aikawa Honoka），在去年的握手會上也曾遭遇僅有一位支持者現身的困境。然而，網絡討論中亦有不同聲音出現，有部分民眾質疑QunQun是在操作話題或「玩梗」，認為活動現場未必真的完全沒有支持者參與，可能僅是宣傳手法。
為了呈現最真實的樣貌，該團體在官方X帳號貼出照片並留下一句「特典會...0人...」，字裏行間充滿了自嘲與無奈。這則帖文不僅讓她們在社交媒體上迅速竄紅，也讓外界關注到地下偶像經營的艱難與不易。面對網上的支持與質疑，QunQun選擇以積極態度回應，並將這次的經歷視為成長的養分。
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特典会、、、0人、、、#QunQun#きゅんきゅん pic.twitter.com/tkgfrZ7HiF— QunQun 【Official】 (@qunqun) April 11, 2026