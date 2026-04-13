抄足《名偵探柯南》殺人手法　編劇遭警方約談

參與人氣動畫《名偵探柯南 犯人．犯澤先生》的資深編劇福田裕早前在社交平台自爆，過去曾因一宗真實發生的重大刑事案，由於兇徒犯案手法與她筆下寫出的殺人手法過於雷同，因此遭到警方約談，引發網民熱議。
綜合報道，福田裕子於3日在社交平台X發文表示，最初接到警方來電，要求「請到ＯＯ警局一趟」時，她嚇得以為自己要被當成嫌犯審問。她甚至擔心會含冤入獄，最終在獄中孤獨終老，為此渾身發抖。同時，她也擔心電話另頭可能是假警察，與身邊的人討論後，決定親自回撥電話向警局求證，最後雙方才協調於餐廳面談。為了自證清白，福田裕子在約談時，還提供了案發當天的不在場證明。
編劇被問甚麼情況下想出該種殺人手段
福田裕子又提到，約談過程中，刑警謹慎地詢問她是在甚麼情況下想出該種殺人手段。她推測，警方應是希望能從中找出能與真凶連結的線索。但她表示，那完全是靈光一閃的靈感，對於無法提供能讓案情有進展的實質線索，她感到相當抱歉。福田裕子也感嘆，這次的經驗讓她深刻見識到調查工作的腳踏實地。為了查明真相，刑警不放過任何一絲線索，甚至連她這樣的編劇都要親自查訪，讓她對警方無論如何都要解開真相的執著與熱忱深感敬佩。最終，警方與她進行了兩次查詢。到第2次面談時，她已與刑警們打成一片，對方甚至主動表示：「請讓我們聽聽福田小姐的推理」，讓她得意忘形地發表了一番天馬行空的「雜技般推理」，最後還獲贈一個警視廳吉祥物「ピーポくん」的鎖匙扣。
とある凶悪事件が、私の書いた脚本の殺害トリックと酷似していたため、刑事さんに呼び出されたことがあります。— 福田裕子（ふくだひろこ） (@fukudahi) April 3, 2026
その時はこのまま逮捕され、無実の罪を背負い獄中で生涯を終える自分を想像し震えました…。
が、二度ほどファミレスで聞き取りをされて最後はピーポくんキーホルダーをもらいました。