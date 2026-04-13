抄足《名偵探柯南》殺人手法　編劇遭警方約談

參與人氣動畫《名偵探柯南 犯人．犯澤先生》的資深編劇福田裕早前在社交平台自爆，過去曾因一宗真實發生的重大刑事案，由於兇徒犯案手法與她筆下寫出的殺人手法過於雷同，因此遭到警方約談，引發網民熱議。

綜合報道，福田裕子於3日在社交平台X發文表示，最初接到警方來電，要求「請到ＯＯ警局一趟」時，她嚇得以為自己要被當成嫌犯審問。她甚至擔心會含冤入獄，最終在獄中孤獨終老，為此渾身發抖。同時，她也擔心電話另頭可能是假警察，與身邊的人討論後，決定親自回撥電話向警局求證，最後雙方才協調於餐廳面談。為了自證清白，福田裕子在約談時，還提供了案發當天的不在場證明。