根據《美聯社》報道，國際特赦組織引述倖存者的證詞，空襲發生在叛亂熱點博爾諾州（Borno state）邊境。該組織尼日利亞負責人薩努西（Isa Sanusi）強調已取得多張罹難兒童的照片，並與當地醫院聯繫。一名匿名醫護人員透露，院內至少有23名傷者正接受緊急治療，現場情況慘不忍睹。

尼日利亞東北部11日發生嚴重軍事誤擊慘劇。尼日利亞空軍在執行打擊聖戰叛軍任務時，意外擊中約貝州（Yobe state）邊境一處大型市場。國際人權組織與當地媒體12日指出，空襲造成超過100名平民死亡，罹難者中包含多名兒童。儘管軍方官員證實發生「誤擊」事故，但未提供進一步細節。

據了解，位於博爾諾州-約貝州邊境附近的大型偏遠市場，經常被「博科聖地」（Boko Haram）武裝份子用來採買補給。與軍方合作的平民保安小組成員布拉馬（Abdulmumin Bulama）表示，當時有情報顯示一恐怖分子正集結在市場附近準備發動攻擊，軍機是依據情報行動。

誤射事件屢見不鮮

約貝州政府證實，軍方對該地區博科聖地聖戰組織的據點發動了空襲，並表示：「一些前往吉利每周集市（Jilli weekly market）的人受到了影響」。尼日利亞軍方聲明則表示，成功摧毀一處屬於聖戰士的據點與其後勤樞紐，擊斃數十名騎電單車的恐怖分子。但未詳述誤炸細節，僅重申衝突區嚴禁電單車行駛：「因此，任何在限制區域內的此類活動都將受到極其嚴肅的對待。」

據報道，此類誤射事件在尼日利亞屢見不鮮。專家分析指出，情報收集漏洞與軍種間協調不足，導致尼日利亞軍事誤炸頻傳。自2017年以來，類似意外已造成至少500名平民喪生。