美國《沉重人生》嘉賓年僅30歲早逝　體重曾達593磅

美國真人騷《沉重人生》（My 600-Lb. Life）第10季一名女性來賓， 驚傳離世，年僅30歲，其消息由胞姐於社交平台證實，引發粉絲震驚與不捨。這名女子體重高達約269公斤，家屬並未說明死因。
「為生命奮戰」
美國《紐約郵報》報道，這名來賓馬丁內茲（Dolly Martinez）的胞姊於Facebook發文證實：「多莉擁有最耀眼的個性，她的笑聲、善良與愛讓任何空間都充滿光亮。她總能讓每個人感到特別，她的溫暖將永遠留在我們心中。」
她感傷表示：「雖然我們心碎，但我知道她現在已與父親在天堂重逢，那一定是無比喜悅的時刻。安息吧多莉，妳永遠被愛、被想念，也不會被遺忘。」家屬透露，她過世前一天仍在醫院「為生命奮戰」，但目前死因尚未公布。
曾成功減重約40磅
馬丁內茲曾出演《沉重人生》第10季，節目記錄其體重高達593磅（約269公斤）時的生活與減重歷程，她當時需依賴氧氣設備，並長期與飲食成癮及心理健康問題對抗。儘管最終未能獲准接受減重手術，但她在節目期間成功減重約40磅（約18公斤）。
《沉重人生》關注重度肥胖者的生活歷程，已傳出多宗參與者離世，2023年6月，曾在節目中亮相的小邁爾斯（Larry Myers Jr.），在慶祝49歲生日後3天因心臟病發辭世。
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