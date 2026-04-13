美國《沉重人生》嘉賓年僅30歲早逝　體重曾達593磅

美國真人騷《沉重人生》（My 600-Lb. Life）第10季一名女性來賓， 驚傳離世，年僅30歲，其消息由胞姐於社交平台證實，引發粉絲震驚與不捨。這名女子體重高達約269公斤，家屬並未說明死因。

「為生命奮戰」

美國《紐約郵報》報道，這名來賓馬丁內茲（Dolly Martinez）的胞姊於Facebook發文證實：「多莉擁有最耀眼的個性，她的笑聲、善良與愛讓任何空間都充滿光亮。她總能讓每個人感到特別，她的溫暖將永遠留在我們心中。」

她感傷表示：「雖然我們心碎，但我知道她現在已與父親在天堂重逢，那一定是無比喜悅的時刻。安息吧多莉，妳永遠被愛、被想念，也不會被遺忘。」家屬透露，她過世前一天仍在醫院「為生命奮戰」，但目前死因尚未公布。