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國際
出版：2026-Apr-13 18:15
更新：2026-Apr-13 18:15

美軍東太平洋再炸運毒船致5死　去年9月起累計殺168人

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美國軍方12日宣布，在東太平洋摧毀兩艘涉嫌走私毒品的船隻，造成5人死亡、1人倖存。攻擊發生在特朗普政府持續打擊拉丁美洲毒梟之際，同時美軍也正緊鑼密鼓準備對伊朗港口進行海軍封鎖。

《美聯社》報道，與美軍此前數十宗空襲事件發表的大多數聲明一樣，美國南方司令部在X平台發文稱，美軍是針對已知走私航線上的疑似販毒者進行打擊。

「毒品恐怖份子」

儘管軍方目前並未提供該船隻確實運載毒品的實質證據，但社交媒體的影片顯示，兩艘小船在水面上移動後隨即陷入劇烈爆炸並引發火球。南方司令部表示，已通知美國海岸防衛隊啟動搜救系統尋找唯一的倖存者，海岸防衛隊也證實正協調相關任務，並將適時更新搜救進度。

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自去年9月特朗普政府將打擊目標鎖定為「毒品恐怖份子」以來，美軍的海上打擊行動已累計造成至少168人喪生。

法律專家質疑合法性

特朗普總統將此類行動定調為與拉丁美洲販毒集團（cartels）之間的「武裝衝突」，並辯稱這是必要升級手段，阻止毒品流入美國，解決國人藥物過量致死問題。然而，法律專家與批評人士對這類襲擊的合法性與實際成效深感懷疑。

批評指出，造成美國致命威脅的芬太尼（fentanyl）大多是從墨西哥經由陸路走私入境，海上攔截對於遏止此類合成毒品的效果恐怕有限。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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