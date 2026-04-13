美軍東太平洋再炸運毒船致5死　去年9月起累計殺168人

美國軍方12日宣布，在東太平洋摧毀兩艘涉嫌走私毒品的船隻，造成5人死亡、1人倖存。攻擊發生在特朗普政府持續打擊拉丁美洲毒梟之際，同時美軍也正緊鑼密鼓準備對伊朗港口進行海軍封鎖。

《美聯社》報道，與美軍此前數十宗空襲事件發表的大多數聲明一樣，美國南方司令部在X平台發文稱，美軍是針對已知走私航線上的疑似販毒者進行打擊。

「毒品恐怖份子」

儘管軍方目前並未提供該船隻確實運載毒品的實質證據，但社交媒體的影片顯示，兩艘小船在水面上移動後隨即陷入劇烈爆炸並引發火球。南方司令部表示，已通知美國海岸防衛隊啟動搜救系統尋找唯一的倖存者，海岸防衛隊也證實正協調相關任務，並將適時更新搜救進度。