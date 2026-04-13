為寵物鸚鵡打造迷你潛艇同遊海底　吸引逾400萬次觀看(有片)

美國一隻叫做Bebe的寵物鸚鵡，在主人巧手打造鳥類專用的迷你潛艇後，竟然成功潛入海中，和主人一起悠閒欣賞海底世界的美麗景色，令不少人質疑是AI生成的影片曝光後立即爆紅，獲得逾400萬的觀看次數。

綜合報道，來自美國愛荷華州的60歲男子Steven Lawyer為所養的白翅鸚鵡(White‑winged parakeet)，打造了一個叫做Bebesphere的迷你潛艇裝置，據Steven的介紹，該裝置主要材料是塑膠，底部綁著一個氣瓶用來提供艙內氧氣，並用鉛塊平衡浮力以穩定容器。迷你潛艇內還配有氣閥裝置，以及氧氣表，以監察Bebe在水下情況。Steven於上月24日帶Bebe一同暢遊海底。據他在4月4日上載的影片顯示，Bebe在飼主Steven打造的潛艇，在大約0.9米深的水下探索，透明艙內的Bebe模樣好奇地看著周圍的珊瑚世界。