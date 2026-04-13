19歲女健身做「骨盆推舉」負重160公斤 安全帶突鬆脫雙膝當場壓碎(有片)

O que era apenas mais um treino de pernas transformou-se, em fração de segundos, em um pesadelo. Júlia Stefany Cotrim Beserra, de 19 anos, praticava elevação pélvica (hip thrust) com uma carga habitual de cerca de 160 kg, quando o cinto de segurança do equipamento soltou… pic.twitter.com/UkO3OiXBf9