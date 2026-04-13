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國際
出版：2026-Apr-13 17:24
更新：2026-Apr-13 17:24

19歲女健身做「骨盆推舉」負重160公斤 安全帶突鬆脫雙膝當場壓碎(有片)

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健身

巴西一名19歲女子(紅圈)健身做「骨盆推舉」負重160公斤，安全帶突鬆脫，她雙膝慘被壓碎。(互聯網)

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巴西一名19歲女子在健身室做「骨盆推舉」(Pelvic Thrust)高強度訓練，如往常般負重160公斤，但疑因器材安全裝置突然故障，安全帶突鬆脫，她雙腿遭重壓。閉路電視拍到躺平的她突然上身彈起再躺下來。報道指，她雙膝瞬間折斷，醫生指她雙膝粉碎性骨折。

健身意外｜劇痛昏倒 康復路漫長

當地傳媒報道，傷者為Júlia Stefany Cotrim Beserra，自2024年起一直有做負重訓練的習慣。閉路電視畫面顯示，負責穩定負重的骨盆抬升帶疑似突然斷裂或鬆脫；巨大的重量失去控制猛力滑向Beserra的膝蓋，她發出淒厲喊聲，其他人紛紛上前查看。據悉，Beserra隨後因劇痛昏倒。她被緊急送往醫院，醫生指其雙膝粉碎性骨折。據悉，Beserra情況嚴重，須接受高劑量嗎啡止痛等待接受手術。醫生評估其康復之路將非常漫長，預計數月內無法正常行走，且最少一年內不可做運動。

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健身啞鈴臥推注意事項。（am730製圖） 健身啞鈴臥推注意事項。（am730製圖） 健身啞鈴臥推注意事項。（am730製圖） 健身啞鈴臥推注意事項。（am730製圖） 健身啞鈴臥推注意事項。（am730製圖）

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