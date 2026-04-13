19歲女健身做「骨盆推舉」負重160公斤 安全帶突鬆脫雙膝當場壓碎(有片)

巴西一名19歲女子在健身室做「骨盆推舉」(Pelvic Thrust)高強度訓練，如往常般負重160公斤，但疑因器材安全裝置突然故障，安全帶突鬆脫，她雙腿遭重壓。閉路電視拍到躺平的她突然上身彈起再躺下來。報道指，她雙膝瞬間折斷，醫生指她雙膝粉碎性骨折。
健身意外｜劇痛昏倒 康復路漫長
當地傳媒報道，傷者為Júlia Stefany Cotrim Beserra，自2024年起一直有做負重訓練的習慣。閉路電視畫面顯示，負責穩定負重的骨盆抬升帶疑似突然斷裂或鬆脫；巨大的重量失去控制猛力滑向Beserra的膝蓋，她發出淒厲喊聲，其他人紛紛上前查看。據悉，Beserra隨後因劇痛昏倒。她被緊急送往醫院，醫生指其雙膝粉碎性骨折。據悉，Beserra情況嚴重，須接受高劑量嗎啡止痛等待接受手術。醫生評估其康復之路將非常漫長，預計數月內無法正常行走，且最少一年內不可做運動。
O que era apenas mais um treino de pernas transformou-se, em fração de segundos, em um pesadelo. Júlia Stefany Cotrim Beserra, de 19 anos, praticava elevação pélvica (hip thrust) com uma carga habitual de cerca de 160 kg, quando o cinto de segurança do equipamento soltou… pic.twitter.com/UkO3OiXBf9— Portal Roma News (@RomaNewsOficial) April 10, 2026