俄羅斯稱天然氣若有剩餘可供應歐洲

俄羅斯對歐洲能源合作釋出積極訊號。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫(Dmitry Peskov)表示，在滿足其他市場天然氣需求後，若仍有剩餘，俄羅斯可向歐洲國家供應天然氣。
4月13日報道，佩斯科夫接受俄羅斯國家電視廣播公司採訪時被問及向歐洲出口天然氣的可能性。他回應：「當然可以，有何不可呢？如果其他市場需求已被滿足並且天然氣仍有剩餘的話。現在，我們仍有充足的天然氣。」他並指出，俄羅斯天然氣出口量近期有所增加，市場需求量相當大。
佩斯科夫同時批評歐洲放棄從俄羅斯進口能源的決定「目光短淺」，但他也承認，若俄羅斯不直接向歐洲出口天然氣，歐洲國家仍能找到其他辦法。俄羅斯總理米舒斯京日前表示，在中東危機引發的動盪時期，全球市場正重新將俄羅斯視為可靠的能源供應方，俄方有能力擴大石油、天然氣等緊缺資源的對外供應。
歐洲面臨能源困境與禁令挑戰
歐盟已於前年1月26日正式通過關於逐步禁止從俄進口管道天然氣和液化天然氣的法規。根據禁令時程，對液化天然氣的全面禁令將於2027年初生效，對管道天然氣的全面禁令則於2027年秋季生效。
由於高度依賴進口燃料，歐洲極易受到全球能源價格波動的影響。數據顯示，自伊朗戰事開始以來，歐盟天然氣價格上升了約70%，石油價格上升超過50%。在此背景下，俄羅斯重申自身作為能源供應方的角色，試圖在中東局勢升級、全球能源市場緊張的時刻，重新成為歐洲的替代選項。然而，歐盟既定的禁令政策與俄羅斯的能源外交示好形成對比，凸顯出雙方在能源合作上仍存在結構性矛盾。
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