俄羅斯稱天然氣若有剩餘可供應歐洲

俄羅斯對歐洲能源合作釋出積極訊號。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫(Dmitry Peskov)表示，在滿足其他市場天然氣需求後，若仍有剩餘，俄羅斯可向歐洲國家供應天然氣。

4月13日報道，佩斯科夫接受俄羅斯國家電視廣播公司採訪時被問及向歐洲出口天然氣的可能性。他回應：「當然可以，有何不可呢？如果其他市場需求已被滿足並且天然氣仍有剩餘的話。現在，我們仍有充足的天然氣。」他並指出，俄羅斯天然氣出口量近期有所增加，市場需求量相當大。

佩斯科夫同時批評歐洲放棄從俄羅斯進口能源的決定「目光短淺」，但他也承認，若俄羅斯不直接向歐洲出口天然氣，歐洲國家仍能找到其他辦法。俄羅斯總理米舒斯京日前表示，在中東危機引發的動盪時期，全球市場正重新將俄羅斯視為可靠的能源供應方，俄方有能力擴大石油、天然氣等緊缺資源的對外供應。