特朗普與普京「老友」匈牙利總理歐爾班敗選 掃除歐洲更緊密合作障礙｜匈牙利大選

匈牙利周日(12日)舉行國會選舉，總理歐爾班(Viktor Orbán)領導的執政聯盟大敗，也代表其長達16年的執政時代結束。歐爾班為美國總統特朗普的盟友，投票前美國副總統萬斯親往匈牙利為他拉票，特朗普也表示「美國完全支持歐爾班」。支持民粹主義的歐爾班屬疑歐盟派，不時與歐盟對著幹，包括移民問題和其親俄羅斯作風。 周日的選舉反映匈牙利人選擇更靠攏歐盟而遠離俄羅斯，分析指歐爾班落台掃除了歐洲更緊密合作障礙。領導中間偏右政黨蒂薩黨(Tisza party)勝出大選的毛焦爾(Péter Magyar，前譯馬扎爾)表示，匈牙利將再次成為歐盟和北約的堅定盟友。英國、德國、法國和捷克等歐洲國家領袖紛紛祝賀毛焦爾獲勝。歐盟委員會主席馮德萊恩幾乎在歐爾班承認敗選後立即回應，稱「匈牙利選擇了歐洲，而歐洲一直選擇匈牙利。這個國家重奪其歐洲道路，歐盟愈來愈強大」。

匈牙利大選｜歐爾班聯盟僅獲國會55席 歐爾班曾於1998年至2002年出任匈牙利總理，並自2010年起連續勝出4次大選，令其執政長達16年。今次投票率創新高，達77.8%。蒂薩黨得票率為53.69%，預計將獲得國會199個議席中的138席，超過三分二的多數。歐爾班領導的執政聯盟(青民盟和基民黨)得票率為37.72%，預計獲得55席。極右翼政黨「我們的祖國」運動得票率為5.90%，預計獲得6席。其餘參選政黨得票率未達到進入國會所需的5%門檻。 料成為新總理的毛焦爾說，「在匈牙利民主史上，從未有過如此多的人參與投票——也從未有任何一個政黨獲得過如此強大的民意支持。」蒂薩黨是匈牙利新興中右翼政黨，反貪腐和體制改革為主要政綱，並倡議重建法治與透明治理，以及修補匈牙利與歐盟的關係。45歲的毛焦爾曾與歐爾班同屬一政黨，他立場反俄與歐爾班形成強烈對比。他周日投票時亦說，今次大選是一次「公投」，決定國家是否繼續傾向俄羅斯。

匈牙利大選｜萬斯為歐爾班站台成選舉「毒藥」 有指萬斯在最一刻親赴匈牙利首都布達佩斯為歐爾班站台拉票，成為選舉「毒藥」。當時民調顯示，歐爾班支持率落後毛焦爾10個百分點，但點票結果卻顯示歐爾班領導的執政聯盟得票率輸約16個百分點，在萬斯站台後流失更多支持。蒂薩黨在國會的議席超過三分二，容許毛焦爾撤除歐爾班執政時期作出的多項憲法改革。 匈牙利大選｜歐爾班曾向普京說：我隨時為你效勞 歐爾班反烏克蘭和烏總統澤連斯基，他與俄羅斯總統普京通電話的內容外洩後遭猛烈抨擊，他向普京說：「我隨時為你效勞」。歐爾班亦經常阻攔歐盟援助烏克蘭，他的落敗被視為歐盟大勝。62歲的歐爾班為歐洲最長任期領袖，他在過去4屆大選中壓倒性勝利，但周日開票後不久，他已承認落敗。