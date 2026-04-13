封鎖霍爾木茲海峽生效 特朗普：若伊朗攻擊船靠近將被殲滅｜伊朗局勢

美國反封鎖霍爾木茲海峽已生效，特朗普在封鎖令執行前夕於社交網發文重申，美國東岸時間周一早上10時開始(香港周一晚10時)，禁止船隻進入或離開伊朗港口。其帖文又指，若「伊朗攻擊船」靠近美國海軍封鎖區，將會立即被「殲滅」，如同那些海上運毒船。反擊美國圍封，伊朗威脅攻擊美國區內盟友的波斯灣及阿曼灣港口。美伊「晒馬」對全球經濟構成嚴重危機，也令雙方的兩星期停火協議隨時失效，戰鬥再起。 封鎖霍爾木茲海峽｜圍封伊朗沿岸港口

美軍的行動包括封鎖霍爾木茲海峽以東的阿曼灣及阿拉伯海，所有前往或離開伊朗港口的船隻不得通過，不論懸掛甚麼國家旗幟。路透社稱，根據美國中央司令部通知，任何船隻在未經授權下進入或離開封鎖區域，將會被攔截和扣押。不過，封鎖不會阻礙中立船隻通過霍爾木茲海峽前往或離開非伊朗目的地。中央司令部又指，有關封鎖「涵蓋伊朗整個海岸線，包括但不限於港口和石油碼頭」，並補充指糧食、醫療物資及其他必需品的人道運輸將被允許，惟須接受檢查。

英國廣播公司(BBC)稱，上周六拍攝的衛星圖片顯示林肯號航空母艦在阿曼灣東部邊陲，距伊朗海岸約200公里，是該艦隻自開戰以來最為接近波斯灣的一次。另有兩艘美國驅逐艦在旁邊。