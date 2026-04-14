不准船隻進出伊朗港口 美軍封鎖霍爾木茲海峽

美國與伊朗談判未能達成協議，中東石油運輸要道霍爾木茲海峽繼續成為角力場所。美國總統特朗普加大施壓並「反封鎖」該海峽，圍封伊朗所有港口，逼使伊朗重開霍爾木茲海峽及接受和平協議。根據美國中央司令部向船員發出的通知，美軍在國際時間周一下午2時(香港周一晚10時)開始封鎖霍爾木茲海峽以東的阿曼灣及阿拉伯海，所有前往或離開伊朗港口的船隻不得通過，不論懸掛甚麼國家旗幟。反擊美國圍封，伊朗威脅攻擊美國區內盟友的波斯灣及阿曼灣港口。美伊「晒馬」對全球經濟構成嚴重危機，也令雙方的兩星期停火協議隨時失效，戰事再起。

路透社稱，根據美國中央司令部通知，任何船隻在未經授權下進入或離開封鎖區域，將會被攔截和扣押。不過，封鎖不會阻礙中立船隻通過霍爾木茲海峽前往或離開非伊朗目的地。中央司令部又指，有關封鎖「涵蓋伊朗整個海岸線，包括但不限於港口和石油碼頭」，並補充指糧食、醫療物資及其他必需品的人道運輸將被允許，惟須接受檢查。

特朗普：若「伊朗攻擊船」靠近將被殲滅 隨著美國封鎖令生效臨近，特朗普昨稍早再於社交網發文重申，美國東岸時間周一早上10時開始(香港周一晚10時)，禁止船隻進入或離開伊朗港口。其帖文又指，若「伊朗攻擊船」靠近美國海軍封鎖區，將會立即被「殲滅」，如同那些海上運毒船。 英國廣播公司(BBC)稱，上周六拍攝的衛星圖片顯示，林肯號航空母艦在阿曼灣東部邊陲，距伊朗海岸約200公里，是該艦隻自開戰以來最為接近波斯灣的一次。另有兩艘美國驅逐艦在旁邊。

伊朗嘲美好好享受現在油價 霍爾木茲海峽位於伊朗對開海域，遭美以空襲後，該國限制油輪和貨船進出逼美以停止軍事行動。未開戰前，全球20%的石油經該海峽運到全球，主要是輸往亞洲國家。伊朗封鎖該海峽後，推高各地汽油、食物和其他必需品的價格，影響民生。特朗普周日坦承直至11月國會中期選舉前，石油和汽油價格可能仍然高企。 伊朗議會議長卡利巴夫周日在社交網「X」發文嘲諷稱，美國人好好享受現在的油價，隨著所謂的「封鎖」，他們很快會懷念4至5美元的汽油價，並附上地圖顯示白宮附近油站的汽油價。卡利巴夫表示，伊朗不會屈服於恐嚇，稱「若你們要打，我們就打」。伊朗革命衛隊則稱，任何軍艦駛向霍爾木茲海峽將會遭重擊。

特朗普周日首次說反封鎖霍爾木茲海峽時，提到其他國家也會參與。但美國傳統盟友英國表示不會介入，澳洲也稱不會參與。有分析質疑美國可否單憑武力將霍爾木茲海峽的航運回復正常，未知美軍如何能夠封鎖或他們可能面對的危險。問題是誰能承受最多痛苦：封鎖會否導致伊朗的經濟惡化，逼使其屈服；抑或會推高全球油價及其他商品價格，逼使特朗普退讓。國際油價周一曾升7%至約每桶102美元，在開戰前每桶70美元。 外交部：解決方法是盡快停火止戰

外交部發言人郭嘉昆昨回應記者提問時稱，霍爾木茲海峽是重要的國際貨物和能源貿易通道，維護該地區的安全穩定和暢通符合國際社會共同利益。海峽通航受阻的根源在於伊朗戰事，解決這一問題的出路是盡快停火止戰。各方應保持冷靜和克制，中方願繼續發揮積極建設性作用。 至於特朗普在訪問中呼籲中國購買美國和委內瑞拉石油，郭嘉昆指中方願同各方共同維護全球能源安全和產供鏈穩定，但要從根本上解決問題，首先應當做的是推動波斯灣和中東地區恢復和平穩定。委內瑞拉是主權國家，對本國的自然資源和一切經濟活動擁有充分的永久主權，有權自主選擇合作物件，其他國家無權指手畫腳。對於美伊談判未能達成協議，郭嘉昆稱，美伊雙方在巴基斯坦開啟談判，是朝有利於局勢緩和方向邁出的一步。中方希望相關方恪守臨時停火安排，堅持通過政治外交途徑化解爭端，避免重燃戰火，為早日恢復海灣地區和平安寧創造條件。