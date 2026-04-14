特朗普叫麥當勞外賣贈100美元貼士 宣傳小費免稅政策（有片）

美國總統特朗普(Donald John Trump)4月13日在白宮上演一場充滿話題性的「外賣騷」，他透過外送平台「DoorDash」訂購麥當勞餐點送至白宮的辦公室，並當場把100美元（約783港元）貼士給外賣員，藉此宣傳主打的「小費免稅」政策。

負責送外賣的是來自阿肯色州的Sharon Simmons。她身穿印有「DoorDash Grandma」字樣的紅色T恤，手提兩袋麥當勞餐點，步行至白宮西翼外側，由特朗普親自出面迎接。媒體鏡頭全程捕捉罕見外賣到白宮畫面。

特朗普見到外賣員後，還半開玩笑地向現場媒體表示：「這看起來不像是安排好的吧？」隨後在記者提問白宮是否給了貼士時，特朗普當場從口袋掏出一張100美元鈔票交給Simmons，並笑著說：「謝謝妳提醒我。」