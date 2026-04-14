特朗普叫麥當勞外賣贈100美元貼士 宣傳小費免稅政策（有片）

美國總統特朗普(Donald John Trump)4月13日在白宮上演一場充滿話題性的「外賣騷」，他透過外送平台「DoorDash」訂購麥當勞餐點送至白宮的辦公室，並當場把100美元（約783港元）貼士給外賣員，藉此宣傳主打的「小費免稅」政策。
負責送外賣的是來自阿肯色州的Sharon Simmons。她身穿印有「DoorDash Grandma」字樣的紅色T恤，手提兩袋麥當勞餐點，步行至白宮西翼外側，由特朗普親自出面迎接。媒體鏡頭全程捕捉罕見外賣到白宮畫面。
特朗普見到外賣員後，還半開玩笑地向現場媒體表示：「這看起來不像是安排好的吧？」隨後在記者提問白宮是否給了貼士時，特朗普當場從口袋掏出一張100美元鈔票交給Simmons，並笑著說：「謝謝妳提醒我。」
芝士漢堡薯條予幕僚享用
據白宮透露，這份外賣包括特朗普喜愛的芝士漢堡與薯條，之後由他親自分送給西翼幕僚享用。
此次安排除貫徹特朗普鍾情麥當勞，被視為一場政策宣傳活動，目的在凸顯政府推動的「小費免稅」措施。根據現行政策，年收入15萬美元（約117.5萬港元）以下的服務業人士，最高可將2.5萬美元的小費收入列為聯邦所得稅減免項目。
Simmons受訪時表示，自己去年靠貼士收入超過1.1萬美元，新政策確實減輕了經濟壓力。她也透露，特朗普「對她非常照顧」，但婉拒透露實際收到的貼士金額。
分析指出，在美國期中選舉逐漸逼近之際，特朗普團隊正積極透過各種方式宣傳經濟政策成果，尤其聚焦一般勞工與服務業族群。然而，由於近期中東局勢升溫、油價上升導致汽油成本增加，部分政策紅利也受到削弱。
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