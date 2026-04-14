美軍太平洋擊沉疑運毒船釀2死　南方之矛行動累積死亡人數續攀升（有片）

美軍13日在東太平洋再擊沉一艘疑似運毒船。（圖／翻攝自X）

美國軍方表示，4月13日在太平洋東部海域再次對一艘涉嫌從事毒品走私的船隻發動打擊行動，造成2人死亡，另有1人生還。這是美軍近期在拉丁美洲海域持續擴大反毒軍事行動中的最新一宗致命事件。

根據美國南方司令部（United States Southern Command）發布的聲明，遭攻擊船隻當時航行於太平洋東部已知的毒品走私路線上。軍方指出，該船被認定與跨國販毒組織有關，因此實施精準打擊，但並未公開具體證據，證明船上確實載有毒品。

南方之矛累積170人死亡

此次行動距離前一次打擊行動僅2日。美軍4月11日才在同一海域對兩艘疑似運毒船發動攻擊，造成5人死亡、1人生還。連同本次事件在內，自2025年9月以來，美軍針對加勒比海與東太平洋可疑船隻的打擊行動，累積已造成至少170人死亡。