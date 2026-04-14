毒梟艾斯高巴死後「可卡因河馬」激增破壞生態　哥倫比亞政府計劃撲殺

哥倫比亞政府近日批准一項備受爭議的野生動物管制計劃，將撲殺多達80頭在境內自由繁殖的河馬。這些河馬為已故大毒梟艾斯高巴（Pablo Escobar）於1980年代非法引進的後代，因數量快速增加，被視為嚴重威脅當地生態與居民安全的外來入侵物種。 由4隻繁殖至近200隻 根據哥倫比亞環境部說明，這批俗稱「可卡因河馬」的野生河馬，目前主要分布於馬格達萊納河谷一帶，數量已由最初的4頭增至約170至200頭。若不採取有效措施，專家預估至2035年可能暴增至1,000頭。

哥倫比亞環境部長Irene Vélez表示，政府過去曾嘗試透過絕育、遷移與圈養等方式控制數量，但相關措施成本高昂，且成效有限，因此決定啟動包含安樂死、集中圈養及部分遷移在內的綜合管理方案，總預算約為720萬哥倫比亞披索，折合約198萬美元。 她指出：「如果現在不採取行動，未來將無法控制牠們的數量。我們必須這麼做，以保護哥倫比亞生態系統。」

報道指出，這些河馬是艾斯高巴當年在私人莊園飼養的異國動物之一。1993年艾斯高巴身亡後，莊園遭政府沒收，但因搬運困難與費用問題，河馬並未被移走，最終逃離園區，在當地河川與濕地自由繁殖。 如今，哥倫比亞成為非洲以外唯一擁有野生河馬族群的國家。然而，牠們龐大的體型與高度侵略性，已對當地農民、村落居民及原生物種造成威脅，包括與海牛、淡水龜等本地物種競爭棲地與食物資源。 此項撲殺計劃也在哥倫比亞國內引發激烈爭論。動物保護人士與部分政界人士強烈反對，認為河馬本身也是人為歷史遺留問題下的受害者，不應以撲殺作為首要手段。

A 80 #hipopótamos de #PabloEscobar se les aplicará la eutanasia para salvar el ecosistema https://t.co/McwdnbSXvM pic.twitter.com/yw5pEAMQtm — El Universo (@eluniversocom) April 13, 2026