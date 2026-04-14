伊朗局勢｜伊朗革命衛隊公開錄音　向美軍驅逐艦喊「最後警告」(有片)

美國封鎖霍爾木茲海峽以圍封伊朗港口，令局勢再次升溫。美軍日前派出驅逐艦往該海峽掃雷，與伊朗船艦對峙；伊朗革命衛隊海軍公開雙方通話錄音，內容顯示革命衛隊要求美軍驅逐艦離開，向美艦叫喊「最後警告，最後警告，最後警告」(LAST WARNING, LAST WARNING, LAST WARNING)，否則會開火。伊朗指，成功迫使美軍驅逐艦離開。

在錄音中一開始，革命衛隊命令美國驅逐艦「立即返回印度洋」，若不服從命令將會遭到攻擊。在伊朗發出最後警告前，聽到美軍回答稱其艦隻按照國際法通過霍爾木茲海峽，無意挑釁伊朗，並打算遵守美國政府的停火協議。革命衛隊海軍事後於社交平台「X」稱，他們全面和權威地管理霍爾木茲海峽的情報控制權，只有非軍事船隻才能根據特別規定獲准通過。美中央司令部上六在「X」上發文稱，其部隊開始為掃雷行動創造條件，並說兩艘驅逐艦穿過霍爾木茲海峽海峽。