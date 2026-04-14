伊朗去年處決1639人創36年來新高　人權組織：大部份死刑未經公正審判

伊朗當局2025年執行的處決人數創下36年來新高。非牟利組織「伊朗人權」（IHR）與「共同反對死刑」（ECPM）共同發布的報告指出，伊朗去年至少執行1639宗死刑，為自1989年伊朗結束與伊拉克的戰爭以來最高記錄，這代表著每日平均有超過4人遭到處決。

日均處決4人

這份報告指，伊朗2025年的死刑執行數量較2024年的975人大幅攀升。其中，與毒品相關的定罪導致死刑執行人數增加58%，而謀殺罪的死刑執行人數更激增79%。此外，至少57人因「向真主宣戰」及「世間腐敗」等難以界定的罪名遭判死刑，當中包括2名抗議者。