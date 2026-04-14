伊朗去年處決1639人創36年來新高　人權組織：大部份死刑未經公正審判

伊朗當局2025年執行的處決人數創下36年來新高。非牟利組織「伊朗人權」（IHR）與「共同反對死刑」（ECPM）共同發布的報告指出，伊朗去年至少執行1639宗死刑，為自1989年伊朗結束與伊拉克的戰爭以來最高記錄，這代表著每日平均有超過4人遭到處決。
日均處決4人
這份報告指，伊朗2025年的死刑執行數量較2024年的975人大幅攀升。其中，與毒品相關的定罪導致死刑執行人數增加58%，而謀殺罪的死刑執行人數更激增79%。此外，至少57人因「向真主宣戰」及「世間腐敗」等難以界定的罪名遭判死刑，當中包括2名抗議者。
報告同時記錄，至少48名女性在2025年遭到處決，創下20年來新高。且大部分死刑判決為革命法院在「嚴重不公正的審判且未遵循正當法律程序」的情況下做出的，目前不清楚其中有多少死刑是公開執行的。非政府組織指出，少數族群及宗教少數群體在被執行死刑的人員中比例過高。
報告未納入伊朗1月發生的全國抗議以及美國、以色列向伊朗開戰以來下達的大量死刑執行案件。伊朗官方媒體已確認今年至少有14宗死刑執行案件，但挪威的人權組織「亨加」（Hengaw）表示，有證據顯示，自1月以來可能有多達160人被處以絞刑。
此外，根據《人權活動人士新聞社》（HRANA）報道，在冬季革命高峰期間，當局在街頭殺害超過7000名抗議者，仍有數千人正在接受調查。
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