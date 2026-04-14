男子闖愛爾蘭機場 持斧頭狂砍美軍C130運輸機(有片)

愛爾蘭香農機場(Shannon Airport)發生一宗離奇事件，一名男子用斧頭狂砍一架美軍C130運輸機。有指該男子是不滿美國攻打伊朗的示威者。片段所見穿黑衣的男子跪在機翼上舉起斧頭砍了數下之後起身，並繼續站在機身上。拍片者稱，一直沒有人前來干涉那男子的行動。
報道指，事發在上周六早上9時45分，該男子闖入機場禁區，用斧頭破壞美軍C130運輸機的機身和機翼。有消息人士稱，該男子的舉動造成該運輸機大範圍損毀。駐守在機場的警員、消防拯救部門，以及在機場當值的愛爾蘭士兵接報趕到現場，並架起流動梯子走到機頂上拘捕該男子。因應事件，機場一度關閉約30分鐘。
🚨📍Shannon Airport— Shauns_Aviation🇮🇪✈️ (@Shauns_Aviation) April 11, 2026
A protester has breached the Airside Perimeter at Shannon Airport this afternoon and has hammered(?) and damaged a USAF C-130
It’s understood that Gardaí, Shannon Airport Fire Service and the Defence Forces are dealing… pic.twitter.com/22spCNga7R