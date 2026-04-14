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國際
出版：2026-Apr-14 18:20
更新：2026-Apr-14 18:20

受美制裁中國油輪「突破封鎖」通過霍爾木茲海峽 美方未攔截｜伊朗局勢

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報道指，「富星號」是美方封鎖霍爾木茲海峽後，首艘穿越海峽並離開波斯灣的船隻。(互聯網)

報道指，「富星號」是美方封鎖霍爾木茲海峽後，首艘穿越海峽並離開波斯灣的船隻。(互聯網)

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路透社報道，航運數據顯示，在美國封鎖霍爾木茲海峽，禁止所有船隻進出伊朗港口的首日，有3艘船隻成功通過該海峽，包括被指與伊朗有貿易往來而受美方制裁的中國運油輪「富星號」(Rich Starry)。美媒NBC以「中國突破特朗普對伊朗的封鎖」(China blasts Trump's Iran blockade)為題報道事件。

報道指，「富星號」是美方封鎖霍爾木茲海峽後，首艘穿越海峽並離開波斯灣的船隻。據報該船屬中程油輪，目前載有約25萬桶甲醇，而貨物是在阿聯酋哈姆里亞港裝載，報稱前往中國。

船上有中國籍船員

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報道指，該船隸屬上海軒潤船務有限公司，船上有中國籍船員。據稱，「富星號」曾因被指與伊朗有貿易往來而遭華府制裁，較早前一度駛近霍爾木茲海峽，但其後折返；周二終成功穿過海峽，進入阿曼。

NBC以「中國突破特朗普對伊朗的封鎖」為題報道事件。 美國總統特朗普下令封鎖霍爾木茲海峽。(路透社) 美國總統特朗普。(美聯社) 美國總統特朗普。(美聯社) 美國總統特朗普。(美聯社) 美國總統特朗普。(美聯社) 美國總統特朗普。(美聯社) 報道指，「富星號」是美方封鎖霍爾木茲海峽後，首艘穿越海峽並離開波斯灣的船隻。(互聯網)

據報另一艘油輪「穆爾利基山號」(Murlikishan)，周二亦駛進霍爾木茲海峽，料於周四前駛達伊拉克裝載燃油。報道稱，該油輪曾以「MKA」為名，運輸俄羅斯及伊朗石油。

另一艘懸掛巴拿馬旗、目的地是阿聯酋的哈姆里亞港的中程油輪「和平灣號」(Peace Gulf)，據報也成功駛過霍爾木茲海峽。報道指該船過去經常把伊朗出產的石腦油(一種石化原料)運往中東地區其他非伊朗港口，再轉出口至亞洲。報道指，上述3艘油輪的航行目的地均非伊朗港口，因此未被納入美方封鎖措施內。

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