受美制裁中國油輪「突破封鎖」通過霍爾木茲海峽 美方未攔截｜伊朗局勢

路透社報道，航運數據顯示，在美國封鎖霍爾木茲海峽，禁止所有船隻進出伊朗港口的首日，有3艘船隻成功通過該海峽，包括被指與伊朗有貿易往來而受美方制裁的中國運油輪「富星號」(Rich Starry)。美媒NBC以「中國突破特朗普對伊朗的封鎖」(China blasts Trump's Iran blockade)為題報道事件。

報道指，「富星號」是美方封鎖霍爾木茲海峽後，首艘穿越海峽並離開波斯灣的船隻。據報該船屬中程油輪，目前載有約25萬桶甲醇，而貨物是在阿聯酋哈姆里亞港裝載，報稱前往中國。

船上有中國籍船員