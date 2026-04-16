泰國潑水節期間交通意外致154人死亡 超速駕駛醉駕佔近七成（美聯社）

泰國重要節慶、俗稱「潑水節」的佛教新年宋干節（Songkran）交通意外常常暴增，當局4月14日稱，今年潑水節「7天危險期」前4日，各地發生多宗交通意外，造成154人死亡，705人受傷。

《曼谷郵報》報道，與去年同期的1002宗相比，今年的交通意外數量下降近25%為755宗。去年同期紀錄的死亡人數為144人、999人受傷。

去年144人死 999人傷

泰國道路安全中心（RSC）負責人Yossapol Wenukoset表示，僅4月13日全泰國就錄得237宗交通意外，造成51人喪生、224人受傷。