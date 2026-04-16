泰國潑水節期間交通意外致154人死亡 超速駕駛醉駕佔近七成

泰國重要節慶、俗稱「潑水節」的佛教新年宋干節（Songkran）交通意外常常暴增，當局4月14日稱，今年潑水節「7天危險期」前4日，各地發生多宗交通意外，造成154人死亡，705人受傷。
《曼谷郵報》報道，與去年同期的1002宗相比，今年的交通意外數量下降近25%為755宗。去年同期紀錄的死亡人數為144人、999人受傷。
去年144人死 999人傷
泰國道路安全中心（RSC）負責人Yossapol Wenukoset表示，僅4月13日全泰國就錄得237宗交通意外，造成51人喪生、224人受傷。
在4月10日至13日期間，超速駕駛仍佔交通意外最大宗，比例高達41.8%；其次是酒後駕駛，佔27.4%。所有發生意外的交通工具中，電單車涉及意外比例最高，達70.9%。
Wenukoset指，受傷和死亡人數最多的年齡層為20至29歲和30至39歲，各佔17.8%。北部的南邦府（Lampang）交通意外數最多共33宗，受傷人數也最多，達34人；死亡人數最多的地區為曼谷8人，有22個府在此期間零死亡報告。
災害預防與減災廳（DDPM）總幹事Thiraphat Khatchamart表示，交通仍繁忙，許多人前往慶祝節日，同時也有部分人開始返回曼谷或工作地點，以避開預計的塞車潮。當局表示，將在合適地點設置檢查站和服務點，以防止疲勞駕駛和追撞意外。
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