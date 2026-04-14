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國際
出版：2026-Apr-14 23:20
更新：2026-Apr-14 23:20

加國前總理杜魯多被指形象大崩壞 變IG網紅與女友歌手放閃

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杜魯多一身休閒打扮，與女友Katy Perry放閃。(互聯網)

杜魯多一身休閒打扮，與女友Katy Perry放閃。(互聯網)

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54歲的加拿大前總理杜魯多自從與女歌手Katy Perry交往後，被指「形象大崩壞」，不僅反轉帽子來戴，又露紋身，更被指已變成IG網紅，經常自拍。

迅速適應「流行天后男友」角色

從政時形象斯文的杜魯多，卸任後形象被指有明顯轉變，與41歲的Katy Perry去年底正式公開戀情後，外界明顯感受其「身份轉換」。去年11月，他在IG向460萬名followers分享自拍照，照片中他捲起衣袖，露出有紋身的手臂，呼籲民眾接種流感及新冠疫苗，語調輕鬆。貼文曝光後，有人讚他造型「夠酷」，也有人留言指該照片「肯定是傳給Kate Perry的」。

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現身音樂節　反戴棒球帽成焦點

杜魯多近日再度引發話題。他上周末被拍到現身美國音樂節Coachella，與Katy Perry出遊。照片中，他身穿白色T恤與牛仔褲，配上灰色運動鞋與反戴的深藍色棒球帽，打扮休閒隨性。Katy Perry則穿著一件印有標語的T恤，耳背夾著一支煙。

不少網民對杜魯多的轉變感到震驚，「看到前總理出現在夜店真的很瘋狂」，也有人欣賞稱「沒有壓力的樣子真適合你，Justin。」

螢幕擷取畫面 2026 04 14 221528 杜魯多展示手臂紋身。(互聯網) 杜魯多購物時不忘自拍。(互聯網) Katy Perry1月陪同杜魯多出席達沃斯世界經濟論壇時，一改舞台上的華麗風格。(互聯網) 螢幕擷取畫面 2026 04 14 221804 螢幕擷取畫面 2026 04 14 222105 螢幕擷取畫面 2026 04 14 222025 螢幕擷取畫面 2026 04 14 222153 杜魯多一身休閒打扮，與女友Katy Perry放閃。(互聯網) 螢幕擷取畫面 2026 04 14 222204

卸任即轉型「前總理變IG網紅」

結束長達10年的總理生涯後，杜魯多似乎迅速投入全新生活。去年卸任後僅3天，便在社交平台上傳自拍照，分享自己在百貨公司購物的日常。照片中，他推著購物車，裡面裝滿廚房用品，包括電熱水壺及攪拌器。有網民留言感嘆，「現在只是個普通的加拿大男人，在買廚具」，也有人笑稱他是在「布置單身公寓」。

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Katy Perry陪同出席國際論壇 造型低調配合

雖然卸任後的杜魯多風格放鬆，但Katy Perry在某些正式場合也「識做」，會調整形象。她今年1月陪同杜魯多出席達沃斯世界經濟論壇時，一改舞台上的華麗風格，梳起俐落髮髻，穿上巴黎品牌Jacquemus的米色針織開襟衫與鉛筆裙，走低調內斂路線，配戴的耳環等飾品亦同樣簡約。儘管造型收斂，她仍不時向男友眨眼示意，流露俏皮一面。

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