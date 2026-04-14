加國前總理杜魯多被指形象大崩壞 變IG網紅與女友歌手放閃

54歲的加拿大前總理杜魯多自從與女歌手Katy Perry交往後，被指「形象大崩壞」，不僅反轉帽子來戴，又露紋身，更被指已變成IG網紅，經常自拍。
迅速適應「流行天后男友」角色
從政時形象斯文的杜魯多，卸任後形象被指有明顯轉變，與41歲的Katy Perry去年底正式公開戀情後，外界明顯感受其「身份轉換」。去年11月，他在IG向460萬名followers分享自拍照，照片中他捲起衣袖，露出有紋身的手臂，呼籲民眾接種流感及新冠疫苗，語調輕鬆。貼文曝光後，有人讚他造型「夠酷」，也有人留言指該照片「肯定是傳給Kate Perry的」。
現身音樂節 反戴棒球帽成焦點
杜魯多近日再度引發話題。他上周末被拍到現身美國音樂節Coachella，與Katy Perry出遊。照片中，他身穿白色T恤與牛仔褲，配上灰色運動鞋與反戴的深藍色棒球帽，打扮休閒隨性。Katy Perry則穿著一件印有標語的T恤，耳背夾著一支煙。
不少網民對杜魯多的轉變感到震驚，「看到前總理出現在夜店真的很瘋狂」，也有人欣賞稱「沒有壓力的樣子真適合你，Justin。」
卸任即轉型「前總理變IG網紅」
結束長達10年的總理生涯後，杜魯多似乎迅速投入全新生活。去年卸任後僅3天，便在社交平台上傳自拍照，分享自己在百貨公司購物的日常。照片中，他推著購物車，裡面裝滿廚房用品，包括電熱水壺及攪拌器。有網民留言感嘆，「現在只是個普通的加拿大男人，在買廚具」，也有人笑稱他是在「布置單身公寓」。
Katy Perry陪同出席國際論壇 造型低調配合
雖然卸任後的杜魯多風格放鬆，但Katy Perry在某些正式場合也「識做」，會調整形象。她今年1月陪同杜魯多出席達沃斯世界經濟論壇時，一改舞台上的華麗風格，梳起俐落髮髻，穿上巴黎品牌Jacquemus的米色針織開襟衫與鉛筆裙，走低調內斂路線，配戴的耳環等飾品亦同樣簡約。儘管造型收斂，她仍不時向男友眨眼示意，流露俏皮一面。