加國前總理杜魯多被指形象大崩壞 變IG網紅與女友歌手放閃

54歲的加拿大前總理杜魯多自從與女歌手Katy Perry交往後，被指「形象大崩壞」，不僅反轉帽子來戴，又露紋身，更被指已變成IG網紅，經常自拍。

迅速適應「流行天后男友」角色

從政時形象斯文的杜魯多，卸任後形象被指有明顯轉變，與41歲的Katy Perry去年底正式公開戀情後，外界明顯感受其「身份轉換」。去年11月，他在IG向460萬名followers分享自拍照，照片中他捲起衣袖，露出有紋身的手臂，呼籲民眾接種流感及新冠疫苗，語調輕鬆。貼文曝光後，有人讚他造型「夠酷」，也有人留言指該照片「肯定是傳給Kate Perry的」。